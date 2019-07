Se billedserie Et af de mere øde steder, han var, var da Kurt Frederiksen fra den nordlige side af øen kørte sydpå og ned midt imellem de to gletsjere Hofsjökull og Langjökull. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Køre Island rundt på traktor: Tjek Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køre Island rundt på traktor: Tjek

Kalundborg - 30. juli 2019 kl. 07:03 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man ankommer til Seydisfjödur med færgen fra Hirtshals har du ikke meget mere end forladt havnen, før du skal tage en meget vigtig beslutning: Drejer du til højre, eller til venstre?

Kurt Frederiksen valgte højre, hvilket betød, at der gik omkring 3.000 kilometer, før han så Islands største gletsjer, Vatnajökull. Inden da havde han været det meste af Island rundt på sin gamle Valmet 604-traktor fra 1985.

Og vi snakker ikke bare via rute 1, der er den »hurtige«, vej rundt om Island, der nogle gange går ind i landet. Nej, Kurt Frederiksen tog den lange vej langs landets kystlinje, når han kunne komme til det, og tog undervejs endda to, især for den enes vedkommende, lange smut ind i landet.

Søndag aften klokken 21 kom han så tilbage til Danmark, sin kone Dorthe og deres hus på Reersø. Bag ham lå cirka 3500 kilometer kørt på traktor over 208 timer, hvilket svarer til en gennemsnitsfart på lidt under de 17 km/t.

- En af pointerne er netop det langsomme tempo, der gør, at jeg får set ting, jeg ikke havde set på en biltur. Ting som hvalers blåst (når hvaler sprøjter vand ud af det, der svarer til andre dyrs næsebor, red.) og myriader af fugle, siger Kurt Frederiksen.

Det kan måske lyde ensomt at tøffe af sted i snegle­fart rundt om den store ø og bo i den påspændte campingvogn om aftenen,

- Men jeg møder masser af mennesker, der kommer over og for at snakke og høre om min tur, og det er jo også en af pointerne med at have alle de sponsorer, der har hjulpet med, at jeg kunne komme af sted: At jeg skaber opmærksomhed, fortæller han.

Et af de spørgsmål folk oftest stiller ham, er om han ikke tit ender med en karavane af biler, der snegler sig efter ham i en lang kø. Men det gør han rigtig meget for at undgå, fortæller han.

- Jeg gør, hvad jeg kan for at hjælpe folk forbi, blandt andet forsøger jeg at signalere med blinklyset, når der er fri bane. Folk spørger ofte til det, men ved du hvor mange af dem her (han viser en hånd med kun langefingeren stikkende frem), jeg har fået på min tur, spørger han og svarer selv: Ingen. Til gengæld får jeg hele tiden thumbs up (tommelfingeren opad, red.), siger han.

Interesserede islændinge og andre turister til trods har Kurt Frederiksen også kørt en del ensomme kilometer bare ham, traktoren og campingvognen på slæb.

Blandt andet var turen syd om Vatnajökull enerverende grundet det monotone landskab, hvor stort set ingenting vokser.

- Der kører man på et stykke, hvor man bare sidder og stener fuldstændig og banker kilometer af og tænker: Hold da kæft, hører det aldrig op, fortæller han.

Turen er Kurt Frederiksens anden langtur på Valmet-traktoren, efter at han i 2017 kørte til Nordkap i Nordnorge og tilbage igen over Finland. Den tur har han siden rejst rundt og holdt foredrag om, og det planlægger han også at gøre om sin tur til Island.