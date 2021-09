Politiet var massivt til stede på Mullerupvej 3. oktober sidste år efter granatangrebet. Her fandt de også flere våben, som en 47-årig mand havde anskaffet sig for at kunne forsvare sig selv mod angreb. Foto: presse-fotos.dk

Købte våben for at forsvare sig: Offer for granatangreb får nedsat straf

Kalundborg - 01. september 2021
Af Aske Hald Knudstrup

En strafnedsættelse fra fem til fire og et halvt års fængsel lød dommen onsdag i Østre Landsret i en sag, hvor 47-årige Lars Friis Klint fra Mullerup havde anket en dom fra Holbæk Byret i juni om ulovlig våbenbesiddelse.

Dommeren lagde i afgørelsen vægt på, at der var tale om flere våben, herunder en særdeles farlig fuldautomatisk riffel, men valgte alligevel at forkorte byrettens dom. Alle tre dommere og de tre domsmænd var enige.

Store dele af ankesagen kredsede sig om omstændighederne. hvor Klint med sin forsvarers ord »frygtede for sit liv«, hvilket havde ført til Klints anskaffelse af to rifler, men det forhold fyldte ikke meget i domsafsigelsen.

Angrebet med granater Sagens mulige relation til miljøet omkring rockergruppen Bandidos betød, at flere politifolk ligeledes befandt sig i retten, men udover Nordvestnyts journalist var der ikke andre tilhørere.

Den forbindelse menes at eksistere, fordi våbnene, som Lars Friis Klint blev dømt for at være i besiddelse af, blev nemlig fundet, da politiet rykkede ud til Lars Friis Klints bopæl i Mullerup om morgenen 3. oktober sidste år. Her var to håndgranater blevet kastet gennem ruderne og havde raseret hjemmet.

Granatangrebet skete kort tid efter, at Lars Friis Klint havde vidnet i en sag, hvor en mand med tilknytning til Bandidos blev idømt fængsel for et økseoverfald på netop Lars Friis Klint.

Våbenfundene omfattede en fuldautomatisk MP44 riffel, en halvautomatisk US karabin-riffel, de en salonriffel af mærket Anschütz Match 6, to 16 centimeter lange bajonetter samt en mængde ammunition til de tre skydevåben.

MP44- samt US karabin-riflen havde Lars Friis Klint anskaffet sig, fordi han frygtede et angreb fra folk med tilknytning til rockergruppen Bandidos.

»Var truet på livet« Da anklager Emil Folker læste ankeforholdene op, bevægede Klint sit spændte kæbeparti blot en anelse op og ned, ellers forblev ansigtet i rolige folder.

Klint havde erklæret sig skyldig i forholdene, så sagen i landsretten drejede sig udelukkende om, hvorvidt straffen skulle nedsættes.

I sin argumentation for strafnedsættelsen lagde forsvarer Finn Bachmann vægt på, at omstændighederne, som havde ført til Lars Friis Klints anskaffelse af våbnene, var af den formildende slags.

- Min klient følte sig ikke truet, han var truet på livet, sagde han.

Da Lars Friis Klint kortvarigt indtog vidneskranken for at svare på spørgsmål kredsede det sig også om den frygt, som han bar rundt på.

Klint mente, at efter politiet stoppede overvågningen ved hans bolig, begyndte han at opleve, at blandt andet hegn var trådt ned, og der var kommet en mistænkelig sti i græsset ved hans grund.

- Jeg blev bange for, hvad der skulle ske, fortalte han.

Burde ikke betyde noget Fra anklagemyndighedens side lå fokus ligeledes på årsagen til, at Lars Friis Klint havde anskaffet sig våbnene, men at det faktum tværtimod ikke burde få betydning for strafudmålingen.

- Man skal ikke have en mildere straf i et retssamfund, hvis man planlægger et selvforsvar med farlige skydevåben. Modparten er voldelig, så må man også selv være voldelig, er ikke et holdbart synspunkt, sagde anklager Emil Folker.

Anklageren mente, at byrettens dom med fem års fængsel var passende, men man lagde alligevel op til, at retten kunne skærpe straffen, såfremt man fandt det nødvendigt.

Da Lars Friis Klint fik sin dom i juni, blev også hans 33-årige partner idømt fire års fængsel for ulovlig våbenbesiddelse.

Hun ankede også sin dom men med henblik på frifindelse. Den sag skal behandles over to dage 20. og 21. september.

Sagen omkring granatangrebet i Mullerup står til at begynde 7. oktober ved Retten i Holbæk. Her er tre mænd tiltalt i sagen, og sagskompleksets størrelse betyder, at der er afsat syv retsmøder til sagen.