Se billedserie P-pladsen til Meny blev afspærret i aftes, mens politiet foretog en række tekniske undersøgelser. Området er nu genåbnet.Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Købmanden alarmerede selv politi da skuddene faldt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Købmanden alarmerede selv politi da skuddene faldt

Kalundborg - 18. november 2020 kl. 12:34 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Præcis hvordan købmand Peter Egebæk i Meny fik oplysningen om, at der blev skudt udenfor hans forretning på p-pladsen på Nørre Allé 133, ønsker han ikke at udtale sig om. Men han bekræfter, at han opholdt sig i butikken, og det var købmanden selv, der alarmerede politiet om det dramatiske hændelsesforløb tirsdag klokken 18.12, som foreløbig har kostet to menneskeliv:

- Vi hørte ingenting indendøre, men så snart jeg erfarede, hvad der skete, alarmerede jeg politiet. Og efterfølgende har det været trygt at opleve, hvordan politienhederne har håndteret hele sagsforløbet, som naturligvis har rystet os alle sammen, siger Peter Egebæk - og så tilføjer han:

- Jeg er blevet instrueret om, præcis hvad jeg må sige til pressen, og hvis du spørger ind til detaljer i forløbet, skal jeg henvise til politiet. Det kan og må vi ikke udtale os om, siger købmanden.

Peter Egebæk fortæller også, at hele medarbejderstaben onsdag morgen blev orienteret om forløbet.

- Der er givet en grundig og fin orientering, og der er gjort et godt stykke arbejde for at gøre alle medarbejdere trygge. Det har stor betydning for os, siger han.

Politiet har også talt med nogle af de vidner, der opholdt sig på parkeringspladsen, da der blev skudt?

- Detaljer omkring selve hændelsesforløbet på p-­pladsen kan jeg ikke kommentere, siger Peter Egebæk:

- Men jeg kan sige, at butikken er i normal drift og åben i dag, onsdag, og fuldt ud tilgængelig. Det gælder også p-mulighederne omkring Meny bortset fra den bagerste del af p-området, som politiet optager blandt andet med en indsatslederbil.

- Det, der er vigtigt for os i Meny, er, at alt, hvad vi har kendskab til i hele sagsforløbet, er givet videre til Midt og Vestsjællands Politi. Og vi er også trygge ved at vide, at der ikke er nogen, som behøver at frygte noget som helst, siger Peter Egebæk.

Bil brændt af Midt og Vestsjællands Politi oplyser, at kort efter skyderiet blev der brændt en bil af på Eskebjergvej, øst for Kalundborg. Politiet modtog den anmeldelse klokken 18.26.

Hvorvidt bilen har noget med skyderiet at gøre, har politiet endnu ikke kunnet sige noget om.

Dog er det ofte set, at gerningsmænd brænder flugtbiler af i forsøget på slette de spor, som de måtte have efterladt i bilen.

Det kan for eksempel være fingeraftryk eller måske spyt, hår, blod eller andet, som vil kunne bruges til at udvinde dna fra.

relaterede artikler

Efter voldsomt skyderi: Nu er to dræbt 18. november 2020 kl. 07:51

Politi bevogter bil med udenlandsk nummerplade 18. november 2020 kl. 06:25