Rema 1000-købmand Allan Hansen vil ikke tillade corona-tristhed at ødelægge det gode julehumør. Han har taget et særligt initiativ i år for at skabe hygge og god julestemning.

Købmand tænder lys i en mørk corona-tid

- I en situation, hvor vi alle sammen er påvirket af Covid-19, er der ekstra brug for hygge og god julestemning. Det vil vi gerne være med til at sørge for.

Sådan lyder det fra Rema 1000-købmanden på Klosterparkvej i Kalundborg, Allan Hansen, som meddeler, at han er kommet i julehumør og derfor har taget et særligt initiativ:

- Så derfor har jeg i år valgt at investere i julebelysning til butikken for at lyse op i denne for vores land mørke tid, siger købmanden som forklaring på, at han i år gør noget mere ud af optakten til julen, end han plejer.