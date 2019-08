Se billedserie Minihøjskolen ligger i den gamle gård Rynkegården. Anette Sørensen og de voksne brugere holder til på 1. sal, mens stuen er til de unge. Foto: Thomas Olsen

Knyttet til Minihøjskolen

Kalundborg - 17. august 2019

- Vi ved ikke, om vi er købt eller solgt, og vi er bekymrede for, hvor pokker vi kommer hen.

Sådan lyder det fra Anette Sørensen, fast bruger gennem seks-syv år af værestedet for sindslidende Minihøjskolen på Rynkevangen 8 i Kalundborg.

Kalundborg Kommunes Center for Socialpsykiatri har besluttet at samle indsatsen for borgere i eget hjem med behov for socialpsykiatrisk bistand i to »aktivitets- og personalebaser« på to lokaliteter, en i Gørlev og en i Kalundborg. I Kalundborg var beliggenheden bestemt til netop Minihøjskolen, der ligger i en to etagers gammel gård.

Nu har det dog vist sig, at renoveringen af Rynkevangen 8 løber op i 4.360.000 kroner, mens renoveringen af sukkerfabrikkens tidligere administrationsbygning på Algade 4 i Gørlev koster 1.845.000 kroner, altså i alt omkring 6,2 millioner kroner. Der er dog kun afsat halvdelen af det samlede beløb på kommunens budget for i år. Som et alternativ til at finde de resterende 3,1 millioner kroner har medlemmerne af teknik- og miljøudvalget derfor besluttet, at kommunen skal undersøge alternative muligheder til beliggenheden i Kalundborg.

Konkret ses der på, om der kan findes plads ved Distriktspsykiatrien Kalundborg, der ligger på Nørre Alle ikke langt fra sundheds- og akuthuset. Det oplyser Jakob Beck Jensen (V), formand for teknik- og miljøudvalget.

- Det bliver der eller i de nuværende bygninger på Rynkevangen, siger han.

I administrationens oplæg til sagen foreslås det ellers, at man finder de 3,1 millioner kroner ved at tage dem fra puljen til udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger.

- Vi ønsker ikke at skabe uro, men det er heller ikke tilfredsstillende at tage pengene fra budgettet til bygninger, siger Jakob Beck Jensen.

Minihøjskolen ligger lidt for sig selv. På den anden side af den gamle gårdbygning, ligger Jobcenter Kalundborg, hvor folk går til og fra hele dagen. Men på denne side er der fred og ro. Et højt stakit lukker af over mod nabogrunden, og nogle høje træer bagerst på den lille gårdsplads skærmer og skaber en krog. En af Minihøjskolens nyansatte er uddannet naturvejleder og har lavet en bålplads under træerne.

- Vi har brugt den nærmest hver aften hen over sommeren, når vejret er til det. Så griller vi pølser eller lave pandekager. Det er rigtig hyggeligt, fortæller Anette Sørensen.

På bagmuren af et lille udhus et stenkast fra bålpladsen har hun og en veninde fået sat et udskåret stykke bøgetræ på et par meter op som hylde. Det er meningen, de skal male nogle sten, der skal stå og pynte på den. Hvis Minihøjskolen flyttes over som nabo til Distriktspsykiatrien Kalundborg på Nørre Alle, ville det være hårdt for brugerne, der har knyttet sig til stedet, fortæller Anette Sørensen.

- Vi er meget, meget kede af, hvis vi skal væk herfra. Vi har et pragtfuldt sted her, hvor vi er totalt ugenerte, siger hun.

Netop ugenertheden spiller en stor rolle for værestedets brugere, og den tror hun ikke, de kan få på samme måde det andet sted.

- Jeg er selv kommet ved Distriktspsykiatrien, og jeg tror ikke, det vil kunne fungere. Der er ikke nok udendørsarealer, stedet er for åbent og for småt og ligger for tæt på store boligblokke og veje med meget trafik. Jeg tror, nogle af vores brugere vil være utrygge i et sådant offentligt rum. Sådan ville jeg også selv have det. Vi ville føle os lidt som aber i et bur, siger hun.

Der er konstateret tungmetaller og miljøgiften PCB i Minihøjskolens bygninger. Blandt andet af den årsag er en planlagt renovering blevet så meget dyrere, at man nu fra kommunens side overvejer flytningen til andre lokaler i stedet.

Kommunale bygninger hører under teknik- og miljøudvalget, hvis medlemmer har sagt ja til, at man kigger på den alternative løsning med Distriktspsy­kiatrien. Det er dog medlemmerne af socialudvalget, der tager stilling til, om man vil flytte medarbejdere og brugere.

- Brugerne er blevet lovet en renovering. Det er klart, at de skal involveres, hvis vi så gør noget andet, siger Gunver Jensen (S), næstformand i udvalget.

Anette Sørensen tror, det ender med en flytning.

- Vi får så meget livskvalitet ud af at være her, og det er vores største ønske at blive, men det tror jeg ikke, vi får lov til. Jeg tror, besparelser vægtes højere end vores stemme, siger hun.

Socialudvalget skal på tur til både Distriktspsy­kiatrien og Minihøjskolen på dagen for sit næste møde den 5. september. På mødet tager det stilling til, om det vil anbefale en flytning af Minihøjskolen.