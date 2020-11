Den 72-årige hobbylandmand Knud Hansen kunne torsdag finde det helt store smil frem. Retten i Holbæk frifandt ham for politiets anklager om vanrøgt. Foto: Thomas Rye

Send til din ven. X Artiklen: Knud vandt over systemet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Knud vandt over systemet

Kalundborg - 12. november 2020 kl. 15:34 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Det tog næsten to år og fire aflyste retsmøder, men torsdag blev der endelig sat punktum i sagen om Knud Hansen og hans seks udekøer: Retten i Holbæk frifandt den 72-årige hobbylandmand for alle anklager.

Knud Hansen modtog rettens afgørelse telefonisk stående i folden ved hans køer ved bredden til Tissø, og mens han fik forklaret afgørelsen bredte der sig et lille smil over hans læber.

- Jeg gjorde, hvad jeg fandt var bedst for mine kreaturer. Nu har jeg så rettens ord for, at jeg havde ret og politiet tog fejl. Alt er som det skal være, sagde den 72-årige efter domsafsigelsen.

Sagen tog sin begyndelse i januar 2019. Her fik Knud Hansens udekøer uanmeldt besøg i folden ved Tissø, da en betjent fra Midt- og Vestsjællands Politi kom forbi. Betjenten vurderede at køerne manglede læ, og Knud Hansen blev pålagt at opføre et læskur til køerne. Det nægtede den 72-årige imidlertid, da det ifølge hans vurdering ikke var nødvendigt. Det ledte senere til en politisag, hvor Knud Hansen blev anklaget for vanrøgt.

Sagen har dog ikke givet ham søvnløse nætter, forsikrer den 72-årige.

- Det er selvfølgeligt aldrig rart, at blive anklaget for at have gjort noget ulovligt, men efterhånden som sagen trak ud og blev aflyst gang på gang, må jeg indrømme at jeg mere har grinet af det end bekymret mig, siger han.

Knud Hansen kan dog godt ærgrer sig over, hvor meget arbejde og papir der er blevet brugt på sagen.

- Jeg mener, at det er dårligt politiarbejde. Tænk hvor mange timer politi, dyrlæge og retsvæsen har spildt på denne sag, siger han.