Knivoverfald trækker tråde til skud ved Slagelse Sygehus

Den 18. februar blev en bil ført af en 23-årig kvinde beskudt, da hun kom kørende ud fra en parkeringsplads bag en administrationsbygning ved Slagelse Sygehus. Ifølge forklaringen fra en bistandsadvokat i Retten i Holbæk kan skyderiet have forbindelse til et knivoverfald i Kalundborg i oktober sidste år.

13. april 2019

Et knivoverfald i Kalundborg i oktober 2017 kan have forbindelse til skudepisoden ved Slagelse Sygehus i februar i år. Det kom frem, da Retten i Holbæk fredag eftermiddag genoptog sagen om knivoverfaldet.

Sagen er to gange tidligere blevet udsat, da forurettede, en 24-årig mand, begge gange udeblev fra retten. Heller ikke fredag eftermiddag mødte vidnet op i Retten i Holbæk. Det gjorde til gengæld hans bistandsadvokat.

Advokaten forklarede, at hendes klient ikke havde til hensigt at møde frivilligt op i retten.

- Det er politiet bekendt, at vidnet har været efterstræbt, og at han er bange for hvad der kan ske, hvis han møder frem i offentligheden. Han er dog villig til at afgive vidneforklaring gennem video, sagde hun.

Bistandsadvokaten forklarede samtidig, at sagen muligvis har forbindelse til en skudepisode ved Slagelse Sygehus den 18. februar i år.

- Det er vidnet, som ejer bilen, der blev beskudt i Slagelse, forklarede hun.

Det fik den 22-årige tiltaltes forsvarer til at bryde ind.

- Gisninger om hvad der hænger sammen med et skyderi i Slagelse bør man se bort fra. Min klient er ikke tiltalt i den sag, sagde hun.

Forsvareren var uforstående overfor, at den 24-årige skulle være bange for at møde op i retten.

- Han har tidligere flere gange sagt til politiet, at han ikke ønsker at medvirke til opklaringen af denne sag, da han selv agtede at tage den med gerningsmanden, sagde forsvareren.

Anklageren var dog ikke enig med forsvarerens udlægning af sagen.

- Allerede i januar gav han udtryk overfor politiet, at han frygtede for repressalier, hvis han mødte op i retten, sagde hun og opfordrede til endnu en udsættelse af sagen, så man kunne finde på en måde at få den 24-årige til at afgive forklaring i retten.

- Der er tale om en sag om grov vold. Det er ikke en lille sag, sagde hun.

På trods af protester fra forsvarsadvokaten besluttede dommeren og de to domsmænd efter en længere diskussion at følge anklagerens anmodning og udsætte sagen. Dommeren opfordrede til gengæld bistandsadvokaten om at tage en snak med hendes klient og gøre det klart for ham, at det var i hans egen interesse at samarbejde med retten.

- Denne sag går ikke væk af sig selv, sagde dommeren.

Politiet anholdt ved en aktion den 7. marts i år to mænd på 21 og 19 år på en adresse i Kalundborg, der efterfølgende er blevet sigtet for drabsforsøg i forbindelse med skudepisoden i Slagelse.

Der er endnu ikke fastsat en dato for, hvornår sagen bliver genoptaget ved Retten i Holbæk.