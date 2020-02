Se billedserie Tina Beck-Nilsson og den socialdemokratiske partibestyrelse vandt en kneben sejr på søndagens generalforsamling i Socialdemokratiet i Kalundborg. Privatfoto Foto: Jakob Erhardt Pedersen

Kneben sejr til S-bestyrelse men ufred ulmer i partiet

Kalundborg - 23. februar 2020

Efter en otte timer lang og til tider uforsonlig generalforsamling stod det søndag aften klart, at den socialdemokratiske partibestyrelse i Kalundborg, der peger på formanden, Tina Beck-Nilsson, som ny spids- og borgmesterkandidat i stedet for Gunver Jensen, havde vundet en kneben sejr over partiets "gamle" fløj, som repræsenterer partiet i kommunalbestyrelsen.

54 stemte for Tina Beck-Nilsson beretning, 48 stemte i mod, mens to stemte blankt.

At beretningen, mod sædvane, overhovedet kom til afstemning, handlede også om, at bestyrelsen i beretningen rejste kritik af navngivne medlemmer af partiets kommunalbestyrelsesgruppe, herunder Hanne Olesen og Gunver Jensen.

Bestyrelsen havde på forhånd afvist at udlevere beretningen til Nordvestnyt, fordi, begrundede formanden, at det kunne afstedkomme endnu mere ingen uro, end der var lagt op til på forhånd.

Tina Beck-Nilsson meddelte søndag aften Nordvestnyt, at hun ville vente med at udtale sig om generalforsamlingens forløb til mandag morgen:

- Det har været en meget lang og meget anstrengende dag. Jeg vil gerne have mulighed for at samle tankerne og så vende tilbage, sagde hun.

Hanne Olesen, der fik kritik for at gå til avisen med kritik af bestyrelsen, fordi den efter hendes opfattelse totalt tilsidesatte medlemmernes rettigheder og medlemsdemokratiet, lagde ikke skjul på, at hun er rystet:

- Det har været et meget langt og i sine stunder forstemmende møde, hvor nogle medlemmer tilsyneladende ikke har fundet det alarmerende, at de reelt blev sat uden for indflydelse.

Kan konflikten føre til splittelse af Socialdemokratiet i Kalundborg Kommune?

- Det håber jeg ikke. Men det vil og kan jeg ikke udelukke. Bestyrelsen vandt slaget, men de vandt ikke freden. Snarere tværtimod.