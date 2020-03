Knap så mange har meldt sig ledige i denne uge i forhold til ugen før. Det kan være regeringens erhvervspakker, der begynder at virke, lyder det fra arbejdsmarkedschef. Foto: Anders Ole Olsen

Knap så mange nye ledige i denne uge

Kalundborg - 29. marts 2020

Hvor 143 borgere i sidste uge henvendte sig på jobcentret for at melde sig ledige, var der i denne uge markant færre med 90 nye henvendelser, oplyser Lasse Bjerregaard, der er arbejdsmarkedschef i Kalundborg Kommune.

Han peger på, at udviklingen til dels kan skyldes, at regeringens forskellige erhvervspakker er begynd at virke.

- Det er for tidligt at trække sådan nogle meget entydige konklusioner på, hvad det skyldes, men de erhvervspakker, der er blevet udmeldt, er jo formentlig en del af årsagen, det kunne tyde på, at de begynder at virke, siger han.

Han henviser blandt andet til regeringens tiltag, der giver virksomhederne mulighed for at søge lønkompensation på op til 23.000 kroner om måneden per fastansat medarbejder, så de undgår at opsige medarbejdere, men i stedet kan sende dem hjem med løn. Ifølge beskæftigelsesministeriet har flere tusind danskere allerede søgt om hjælpen i bare det første døgn.

Det er særligt de forsikrede ledige, der er medlem af en A-kasse, der er kommet færre af i denne uge sammenlignet med ugen før.

Hvor jobcentret i uge 12 fik henvendelser fra 121 nye forsikrede ledige, der nu modtager dagpenge, fik kommunen i denne uge markant færre med 62 nye henvendelser.

Anderledes forholder det sig med de uforsikrede ledige, der henvender sig med henblik på kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Her var der i uge 12 22 nye henvendelser, hvor jobcentret i denne uge modtog henvendelser fra 28 nye ledige.

- Der er selvfølgelig seks personer flere, men med de små tal er det ikke muligt at konkludere om det udelukkende skyldes situationen med coronavirus og/eller almindelige udsving fra uge til uge. Der er dog fortsat en mindre stigning i forhold til det, vi ville have forventet almindeligvis, siger arbejdsmarkedschefen.

Selvom tallene for uge 13 ser bedre ud end for uge 12, er der samlet set kommet flere ledige over den samlede periode.

- Det går den rigtige vej, og alligevel er det stadigvæk flere samlet set. Det er jo ikke sådan, at dem fra uge 12 er forsvundet siger Lasse Bjerregaard, der dog kan oplyse, at nogle af de ledige er kommet i arbejde i løbet af perioden.

Således var der i uge 12 794 forsikrede ledige, hvor der i uge 13 var 901 forsikrede ledige, det vil sige, at antallet af ledige er steget med 107 personer fra uge 12 til 13. I hele periode har i alt 233 borgere henvendt sig på jobcentret med henblik på offentlig forsørgelse.

Lasse Bjerregaard kan stadig ikke oplyse, hvilke virksomheder, der i øjeblikket rekrutterer.

På landsplan har 31.763 nye borgere, ifølge beskæftigelsesministeriet, meldt sig ledige i perioden 8.-26. marts. Andelen af nye ledige er størst i Vestjylland, hvor der er 27,4 procent flere i perioden end normalt, svarende til 1.614 nye ledige.