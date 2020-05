Knap 65 procent børn tilbage i dagtilbud

16. april genåbnede dagtilbud og skoler i Kalundborg Kommune, og i Børnehuset Østgården er 30 af børnene nu vendt tilbage, hvilket svarer til cirka halvdelen af børnene. - Det er gået rigtig godt. Vi retter løbende ind efter retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen, hvor vi er oppe på femte version, siger Lone Kongsted, som er stedets leder. Børnehuset har anskaffet sig to telte, hvor børnene kan spise i og være i læ. Der er også blevet skaffet en højtryksrenser til at spule det udendørs legetøj, og legetøjet indenfor vasker en livredder udlånt fra hallerne. Forældrene synes hun også tackler situationen godt, selvom personalet måske er blevet lidt mere skrappe, og ringer forældrene op, hvis der mangler regntøj. Lone Kongsted tror, at nogle forældre vælger at holde deres børn hjemme, fordi de er forsigtige og har mulighed for det, fordi de selv arbejder hjemme eller er på barsel. - Jeg tror, at der kommer flere børn efter den 10. maj, siger hun.

Ny hverdag fungerer, men med bump

Den 30. april viser en opgørelse fra Kalundborg Kommune, at knap 65 procent af børnene i dagtilbud er mødt frem, hvilket er en stigning fra sidste uge, hvor det var knap 60 procent.

I folkeskolerne er det lidt 85 procent af eleverne i 0.-5. klasse, som er mødt frem. Her er tallet det samme som i sidste uge, oplyser Michael Gravesen, direktør fra Kalundborg Kommune.

- Der er stadig 35 procent af børnene i dagtilbud, som ikke bliver sendt afsted af deres forældre. Er det udtryk for at de er nervøse for at sende børnene afsted eller er der andre grunde?

- Der er ganske givet forældre som kan være nervøse. Derudover er der fortsat også mange forældre, som stadig arbejder hjemmefra. Derfor er der sikkert mange forskellige årsager. Samtidig er der jo almindeligvis en god dialog mellem forældre og deres lokale dagplejer, vuggestue og børnehave om rammerne for denne nye midlertidige hverdag, fortæller Michael Gravesen.

Hvilke tilbagemeldinger får I fra personalet fra skoler og dagtilbud om den nye hverdag?

- Helt generelt er tilbagemeldingerne at den nye hverdag fungerer. Selvfølgelig med bump. Eksempelvis hvordan gør vi med pauser, opgavefordeling, struktur henover dagen osv. Derudover skulle både personale, forældre og børn afklare, at selvfølgelig får børnene stadig et kram, når der er behov for det. Derudover tilpasninger af praktiske forhold udenfor og indenfor. Samtidig har jeg indtryk af, at de fleste glæder sig til en mere normal hverdag igen, når de nationale retningslinjer giver mulighed for det, lyder det fra Michael Gravesen.