En 68-årig mand fra Høng fik et ildebefindende, mens han kørte på en tre-hjulet knallert. Manden kørte ind i en hæk, og hans liv stod ikke til at redde. Foto: Colourbox.

Knallertkører død efter ildebefindende

Lørdag Kl. 16.27 fik en 68-årig mand fra Høng et ildebefindende, mens han kørte på en tre-hjulet knallert ad Gyden i Høng. Manden kørte ind i en hæk, hvor han blev væltet af sin knallert.

Politi og ambulance kørte til stedet, hvor der blev ydet førstehjælp til manden, men hans liv stod ikke til at redde. Han blev erklæret død ved ankomsten til sygehuset.

Politiet optog rapport i sagen, og der blev rutinemæssigt udtaget en blodprøve, der skal klarlægge, om han var påvirket under kørslen. Den 68-åriges død undersøges nu nærmere, for at afklare dødsårsagen. Politiet fandt intet mistænkeligt ved uheldet.