Knallertkører brækkede ben

En 17-årig spirituspåvirket mand fra Gørlev brækkede et ben ved et knallertuheld på Reersø.

Uheldet skete kort efter klokken 23 mandag aften, da to unge mænd på en knallert kørte ind i en trailer, som holdt parkeret langs Strandvejen i Reersø. Den 17-årige mand fra Gørlev, der umiddelbart havde været fører af knallerten, brækkede benet ved uheldet, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi. Passageren, en 18-årig mand fra Sorø, slap fra uheldet med knubs.

Midt- og Vestsjællands Politi fastslår, at begge var påvirket af spiritus, så ved ankomsten til sygehuset fik de udtaget blodprøve. Knallert kunne køre væsentligt hurtigere end tilladt, så den blev indbragt til nærmere undersøgelse for konstruktive ændringer.

Politiet skal nu undersøge sagen nærmere, for at med sikkerhed at afklare, hvem der var fører af knallerten på uheldstidspunktet.

Båden den 17-årige og den 18-årige vil høre mere fra politiet, når resultatet af blodprøven kommer. Traileren tog ikke skade ved sammenstødet, men ejeren blev underrettet om uheldet af politiet.