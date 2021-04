Klubsvømmere må atter komme i bassinet

Fra den 21. april er der åbnet for indendørs idrætsaktiviteter for 0-18 årige og personer over 70 år med coronapas. Den offentlige svømning åbner ikke. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Kalundborg - 20. april 2021 kl. 17:40 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Onsdag den 21. april vil der for første gang siden december 2020 blive svømmet og dykket i Kalundborg Svømmehal, og ligeledes vil de indendørs sportgrene i hallerne også kunne gå i gang i forbindelse med genåbningen.

Ifølge Anders Hørberg, teamleder for Idræt og Fritid i Kalundborg Kommune, minder genåbningen denne gang i store træk om sidste genåbning, men i første omgang er det kun for de 0-18 årige samt personer over 70 år med coronapas.

Kun for medlemmer - Der er kun åbnet for medlemmer, som har booket. Eller er der lukket for offentligheden i hallerne, siger Anders Hørberg.

Til gengæld er de udendørs sportsfaciliteter nu åbent for alle aldre.

Kalundborg Svømmehal åbner kun for medlemmer.

- Der er ikke åbnet for den offentlige svømning endnu. Heller ikke pensionistsvømning, siger Anders Hørberg.

Til gengæld kan Kalundborg Svømmeklubs medlemmer, som er i aldersgruppen 0-18 år samt personer over 70 år med coronapas komme i vandet.

Det glæder formand for Kalundborg Svømmeklub, Erik Lorin Rasmussen.

- Vi er klar til at få medlemmerne i vandet, siger han.

Konkurrencesvømmere først i vandet I første omgang får konkurrencesvømmerne lov fra i dag, og fra mandag i næste uge går svømmeskolen også i gang. Så er der tid til at blive klar med de frivillige corona-guides, som kræves i forhold til reglerne.

- Jeg er virkelig glad for, at byens børn atter kan blive dygtige til at svømme, siger formanden.

Renovering i nær fremtid? Midt i glæden er der dog også tanken om en forestående, langvaring renovering af svømmehallen, som vil betyde en nedlukning på op til fem måneder.

- Det er selvfølgelig bekymrende med nedlukningen, men jeg ser frem til at høre nærmere fra kommunen snart om det, siger Erik Lorin Rasmussen.

Retningslinjer For indendørs aktivitet gælder blandt andre følgende retningslinjer:

Forsamlingsforbud - der må fra 21. april til 6. maj maksimalt være forsamlet 25 personer pr. aktivitet, dette inklusiv alle personer som direkte eller indirekte er del af aktiviteten.

Der må være det antal personer til stede over 18 år, hvis tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteten - disse tæller med i de 25 personer.

Det vil være tilladt at opdele et areal således flere grupper kan træne side om side. Arealerne skal være adskilt med to meters mellemrum og kan markeres med snor, kegler eller lignende.