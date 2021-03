Det kommer an på de kommende genåbningsplaner, hvornår svømmehallen skal åbne både for foreningliv og offentligheden. Foto: Jens Wollesen

Klub forlænger svømmesæsonen

Hvornår der atter kan svømmes i Kalundborg Svømmehal, vides endnu ikke, da det kommer an på de kommende genåbninger i samfundet.

På grund af den lange coronanedlukning, har Kalundborg Svømmeklub valgt at forlænge sæsonen til og med den 31. maj 2021.

Bestyrelsesformand Erik Lorin Rasmussen håber, at klubben får lov til åbne op om 14 dage. Klubben har generelt oplevet en god opbakning fra forældrene til svømmerne, selvom mange ærgrer sig over, at svømmerne må blive på land.