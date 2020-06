I boligblokken Klostervænget på Klosterparkvej var der tidligere både købmand og damefrisør. Købmandsbutikken Poul A. selvbetjening er for længst blevet nedlagt. Det ser ud til at der på Klosterparkvej er brug for lidt starthjælp fra Falcks redningsvogn. Foto: 1980?erne (Kalundborg Lokalarkiv)

Klosterparkvej i Kalundborg

Franciskanerklosteret, der i 1239 blev grundlagt lige nord for Kalundborg Slot, er det kloster, som er årsag til, at der i området er stednavne som Klosterparken, Klostervænget, Klostertorvet, Klosterparkvej og Kaalund Kloster.

Valdemar Atterdag opholdt sig ofte på Kalundborg Slot, og der er optegnelser som fortæller, at kongen synes at tiggermunkenes kloster, Franciskanerklosteret, lå for tæt på slottet, og Valdemar Atterdag fik en pavelig tilladelse til at flytte klosteret, hvilket aldrig blev til noget.