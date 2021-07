Se billedserie Visualisering af klyngehusene i Klosterparken, som lige nu vækker stor debat, særligt fra folk, som frygter, at det grønne område bliver formindsket for meget.PR-foto

Klosterparken: Alle politikere stemte for at sælge grunde - nu fortryder tre

Kalundborg - 22. juli 2021 kl. 05:30 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Hvis man for tiden drister sig ind på Facebook-siden 'Politik & debat i Kalundborg Kommune', overskygger ét emne alt andet, man støder på.

Det drejer sig om planerne for byudvikling af Midtbyen, herunder otte klyngehuse i Klosterparken, som kommunen har indgået en aftale med AP Pension om at gennemføre.

Første etape af projektet, klyngehusene, er lige nu det emne, der tiltrækker sig størst opmærksomhed, da forslaget til en ny lokalplan er i offentlig høring.

Selv om det blandt andet har resulteret i en underskriftsindsamling imod projektet, hvor mindst 800 har skrevet under, så er det en næsten enig kommunalbestyrelse, der gang på gang har stemt planerne videre.

Tre politikere er indtil videre de eneste, som har stemt imod planerne for Klosterparken. Det er Enhedslistens Niels Erik Danielsen, SF's Thomas Malthesen Hiorth samt Gert Larsen fra Demokratisk Fællesliste.

Her adskiller de tre herrer sig altså fra resten af kommunalbestyrelsen.

Men på et lukket punkt ved et kommunalbestyrelsesmøde 27. maj sidste år stemte de for at sælge arealerne uden offentligt udbud efter at have fået Ankestyrelsens tilladelse.

Ok at være bagklog På mødet sidste år var politikerne altså klar over, at salget inkluderede blandt andet Kaalund Kloster og dele af Klosterparken.

- Vi vidste godt, hvad det var for områder, men på det møde får vi også at vide, at vi har mulighed for at sige fra, siger Niels Erik Danielsen (Ø).

Hvad, politikerne ikke vidste på daværende tidspunkt, var imidlertid, hvordan AP Pensions udspil for området ville se ud.

Niels Erik Danielsen forklarer, at han oprindelig stemte for salget og senere undlod at stemme om en rammeaftale for projektet, fordi han gerne ser, at midtbyen får et løft. De nuværende vilkår i planerne udtrykker han imidlertid skepsis over for.

- Jeg er ked af, at man vil hugge ind i Munkesøparken på den måde, siger han.

Det er måske nemt at være bagklog, men kunne man ikke have forudset, at salget ville få denne type konsekvenser?



- Det er nemt at være bagklog, men det er ikke forkert at være det. Men jeg gik med, fordi vi fik at vide, at der er mulighed for at sige fra til de konkrete projekter, siger Niels Erik Danielsen.

Enhedslisten-politikeren kritiserer i øvrigt, at en stor del af beslutningerne omkring området er foretaget i lukkethed.

Ifølge Niels Erik Danielsen burde det være foregået offentligt, allerede fra man besluttede sig for at sælge.

Nej efter at kende detaljer For Gert Larsens vedkommende begyndte fortrydelsen at indsnige sig, da han for et par måneder siden blev opmærksom på, hvad planerne var for Klosterparken.

- Havde jeg kendt detaljerne sidste år, så havde jeg slet ikke villet være med. Men dengang sagde jeg ja, for det ville være spændende at høre, hvad de ville byde ind med, siger han.

Gert Larsen mener ikke, at man kunne have forudset, at buddet blandt andet ville handle om at bygge boliger på det grønne område.

- Jeg havde ikke i min vildeste fantasi tænkt, at man ville pakke otte bygninger ind fra gavlen mellem Kaalund Kloster og den første blok af nuværende boliger, siger han.

Gert Larsen var ikke til stede på det møde i oktober sidste år, hvor kommunalbestyrelsen - undtagen altså Niels Erik Danielsen - stemte for rammeaftalen for partnerskabet i midtbyen.

Adspurgt om, hvad han ville have stemt, svarer Gert Larsen, at han »formentlig ville have stemt ja«. Han understreger, at der er lang vej fra at godkende en rammeaftale til at sanktionere de nuværende planer.

- Jeg har intet imod rammeaftalen, men jeg har noget imod, hvad man lige nu er ved at putte i den, siger Gert Larsen.

Thomas Malthesen Hiort og SF stemte for rammeaftalen sidste år, men har sidenhen trukket støtten fra i hvert fald lokalplanen for Klosterparken.

Det begrundes blandt andet med, at der mangler en helhedsplan for midtbyen.

Det er ikke lykkedes at få fat i ham til en kommentar til denne artikel.

11. august er der borgermøde i Kalundborg Hallerne om lokalplanen for Klosterparken.