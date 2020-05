Den 70-årige hobbylandmand Knud Hansen fra Høng fortæller, at han ser frem til at forklare sig i retten. Det har han gjort siden den første retsindkaldelse i maj 2019. Foto: Peter Andersen

Klar til retssag om køer

Første gang, hobbylandmand Knud Hansen fra Høng, skulle have været for retten i en sag om overtrædelse af dyreværns­loven, var i maj 2019. Dette retsmøde blev imidlertid aflyst, og det samme skete i januar i år, hvor anklagemyndigheden igen valgte at udskyde sagen. Nu har Knud Hansen så fået sin tredje indkaldelse til Retten i Holbæk, hvor han skal møde op fredag den 15. maj.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her