Pierre Dørge & the New Jungle Orchestra spiller op til fest og stemning på den første udgave af Open Air Sejerø, som finder sted 15. juni.

Send til din ven. X Artiklen: Klar til open air koncert på Sejerø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klar til open air koncert på Sejerø

Kalundborg - 09. maj 2019 kl. 16:33 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 15. juni åbner Sejerø-færgen bovporten for gæster, der vil besøge øen for en aften, en dag eller en weekend. På øen opføres for første gang en friluftskoncert, som arrangørerne gerne ser bliver en tilbagevendende tradition.

Det er et samarbejde mellem Sejerø Udvikling ApS, Sejerø Beboerforening, Sejerø Idrætsklub, Sejerø Golfklub og gården Horsekær, der står bag Open Air Sejerø. Samtidig modtager arrangementet 20.000 kroner i støtte fra kultur- og fritidsudvalget til arrangementet.

- Open Air Sejerø opfylder alle de kriterier, som vi i kultur- og fritidsudvalget gerne vil understøtte. Vi synes, at det er et rigtig godt initiativ, siger formanden for udvalget, Ole Glahn (B).

Til gengæld er det udvalgsformandens opfattelse, at arrangørerne i finansiel forstand har sat barren lidt lavt.

- Man opererer med 200 gæster til 200 kroner pr person. Jeg tror, at interessen for dette initiativ vil vise sig at være større, for det er en rigtig god ide og et fint arrangement, der er sat sammen.

Af forvaltningens oplæg til sagsbeskrivelsen fremgår, at »mange andre småøer er velkendte for at kunne tiltrække 1.000-2.000 mennesker til kulturelle arrangementer, men så mange forventer arrangørerne ikke. Da der er en sejltid på en time og kun plads til 245 passager på færgen, bliver det en heldagsudflugt«.

Formand for Sejerø Golfklub Jens Thomassen forklarer, at man bevist har lavet budgettet konservativt, for at sikre at man har et koncept som er økonomisk bæredygtigt.

- Det er første gang, at man holder et arrangement af den art på Sejerø. Derfor er det svært at forudse, hvor stor tilslutning, der vil være til arrangementet, siger han.

Arrangørerne havde egentlig ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om 35.000 kroner i støtte. De 15.000 kroner mindre støtte, er dog ikke noget som vælter arrangementet, siger Jens Thomassen.

- Vi kommer til at spare på andre områder, for at sikre at budgettet hænger sammen, men det skal nok lykkes. Samtidig har vi nogle ekstra udgifter til scene, kabler og logistik, som vi ikke vil have i de kommende år, siger han.

Open Air Sejerø har The New Jungle Orchestra og Tin Roof Jazzband på programmet. Gæsternekan købe mad på Horsekær, sammensat af øens egne råvarer, samt drikkevarer, tang-chips fra Læsø, is fra Skarø, og en masse andre fødevarespecialiteter. Lørdag aften sejler en ekstra færge fra Sejerø klokken 22.00, så koncertgæsterne kan opleve hele koncerten og nå hjem samme aften.