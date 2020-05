Farvel: Når flytningen er gennemført skal hovedbygningen og to lagerbygninger på Rynkevangen 8 rives ned. Foto: Thomas Olsen

Klar til nedrivning

Medlemmerne af økonomiudvalget i Kalundborg Kommune har sagt ja til at afsætte 2,1 millioner kroner til et nedrivningsprojekt målrettet den kommunale ejendom på Rynkevangen 8 i Kalundborg.

Som Sn.dk ved flere tilfælde har beskrevet, har der været en del palaver omkring Minihøjskolens fremtid. Brugerne ville helst blive på Rynkevangen 8 og blev i første omgang lovet en renovering. Men da der er blevet konstateret tungmetaler og miljøgiften pcb på adressen med den store hvide hovedbygning samt de to lagerbygninger besluttede kommunen efterfølgende at renoveringen blev for dyr.