Foto: Per Buurgaard Christensen

De ældre på plejehjemmene samt personalet bliver de første, som får tilbudt vaccinationen mod Covid-19. Præcis hvornår vaccinationerne går i gang i Kalundborg Kommune, vides ikke, men det er vigtigt, at man er klar den 22. december. Foto: Per Christensen

Klar til lokale vaccinationer til beboere og personale fra 22. december

Kalundborg Kommune har fået besked på at få udarbejdet lister over samtlige beboere på plejehjemmene samt personalet til at være klar den 22. december af Region Sjælland.