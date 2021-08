Se billedserie Klar til Udsattedag lige om lidt. fra venstre er det Henrik Petersen, karsten Petersen og Randi Brodin. Foto: Eva Lyng Johansen

Klar til en festlig Udsattedag

Kalundborg - 25. august 2021 kl. 09:51 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Frikadellerne bliver stegt på panden, æblekagen tilberedt og salater bliver snittet i køkkenet i Kalundborg Medborgerhus.

Ude i teltet bliver stole og borde sat på plads, og bordene dækket.

For sjette gang er der Udsattedag i Kalundborg Kommune hvor mellem 150-175 borgere forventes at deltage.

- Det er for at give de borgere, som normalt ikke har en stemme, en mulighed for at møde politikerne. Derudover er det også en rigtig god mulighed for medarbejderne at høre hvad der rører sig hos borgerne, siger Randi Brodin, chef for misbrug og socialpsykiatri i Kalundborg Kommune.

Udover at borgerne har lejlighed til at tale direkte med polititikerne, er det også en festlig dag med god mad og musik. Dagen slutter med en John Mogensen koncert med et kopiband.

- Jeg elsker at arbejde for den her sag. Jeg har jo selv været rigtig udsat, så jeg vil meget gerne hjælpe andre, siger Karsten Petersen, som har været med til arrangere Udsattedagen i alle årene.

For Henrik Petersen, som lige er flyttet ind i et nyt botilbud i Hyldens Kvarter i Høng, som han er meget glad for, er det første gang han deltager i Udsattedag.

- Det er meget spændende, siger han.

Alle tre er også enige om, at det er skønt at mødes igen og være sammen - uden masker.

Sidste år måtte Udsattedagen nemlig aflyses på grund af corona.

Det er borgmester Martin Damm (V) som byder velkommen.

Herefter vil socialudvalgsformand Gitte Johansen (V) fortælle om socialudvalgets arbejde, inden der skal være debat ved bordene.