For Susanne Engholm, Alfa Optik, handler det om at kunne servicere kunderne så godt som muligt - også under den nuværende coronakrise. Foto: Jørn Nymand

Klar til at hjælpe kunder med synet

Kalundborg - 08. april 2020 kl. 07:23

Der kan hurtigt ske noget med ens briller, så man lige for brug for at få dem rettet op eller på anden måde udbedret eller repareret.

Brilleuheldet kan også være ude under coronakrisen, derfor er Susanne Engholm, den ene halvdel af ejerskabet af Alfa Optik i Kordilgade, også på pletten med et nødbedreskab.

- Vi vil gerne gøre det så godt som muligt for butikkens kunder her under coronakrisen, og derfor opretholder vi naturligvis et nødberedskab, så det stadig er muligt for kunderne at benytte butikken til diverse indkøb og serviceydelser.

Susanne Engholm må ikke lave synsprøver før 1. jul. Det har Sundhedsstyrelsen besluttet, og det retter man sig selvfølgelig efter hos Alfa Optik.

- Jeg er i butikken hver dag fra kl. 9.30 til 12. Og derudover kan man ringe og sende sms'er på 61456193, hvis man har spørgsmål eller brug for hjælp. Jeg vil jo gerne være der for kunderne, og hvis jeg ikke lige svarer med det samme, så ringer jeg tilbage, siger Susanne Engholm.

Håndsprit er iøvrigt ikke en nyhed hos Alfa Optik, hvor man har haft håndsprit hængende i omkring et par år, men det har dog ikke tidliger været anvendt så flittigt, som det er tilfældet i øjeblikket.

Susanne Engholm og Michael Korsgaard, som begge er autoriserede optikere, åbnede sammen Alfa Optik i 2003. Butikken er uafhængig af kæder, så råderummet er stort for de to indehavere.

- Jeg er da glad for, at vi i den nuværende corona-situation ikke har en helt nystartet brillebutik. Så tror jeg, det ville være endnu sværere at komme igennem denne krise, som er med til at gøre os alle økonomisk usikre.