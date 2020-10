Dennis Larsen gør klar til »Fifa 21«-drive-in natten mellem torsdag og fredag klokken 00.01.Foto: Claus Sørensen

Klar til »Fifa 21«-premiere ved Føtex: Drive-in-kø ekspederes fra klokken 00.01

Kalundborg - 06. oktober 2020 kl. 07:47 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen

Der plejer at være kø - en lang kø - når årets Fifa-spil til PlayStation frigives.

Det ventes der også i år, men Føtex i Kalundborg håndterer det noget anderledes end hidtil for at sikre kunderne bedst muligt mod coronasmitte.

- Det plejer at være et tillkøbsstykke. Folk har de tre seneste år stået som sild i en tønde for at komme ind, når de op til midnat ventede på frigivelsen af det populære fodboldspil, fortæller Dennis Larsen, varehuschef i Føtex.

Han og hans folk sælger »Fifa 21« - der frigives natten mellem torsdag og fredag i denne uge klokken 00.01 - som drive-in-salg i år, så der ikke stimles sammen indendørs, men holdes behørig afstand ude.

- Folk kan så komme i kø på p-pladsen foran Føtex. Når de passerer indgangen, står vi klar med dankort-maskinen og udleverer spillene. På den måde tages de forholdsregler, der skal til, og folk får stadig en god oplevelse.

Fifa-spillene til PlayStation byder på turneringer, og spillerne kan dyste mod hinanden via nettet, ligesom der er flere andre muligheder for at blive godt og grundigt underholdt.

Det er en nærmest kultisk spil.

- Attraktivt blandt især unge, men også voksne med et legehjerte, siger Dennis Larsen. Han er selv tidligere fodboldspiller og begejstret for, at Føtex har mulighed for igen at lave en event ud af premieren på spillet.

- Vi sælger denne nat og den følgende weekend med spillet til en favorabel pris, samtidig med, at der følger sodavand og chips med. Så kan folk gå direkte hjem og spille løs.

Er man ikke til fremmøde midt om natten, men foretrækker at møde op tidligt om morgenen i stedet, så kan spillet reserveres på forhånd og hentes fra klokken 7 i varehuset fredag morgen den 9. oktober.

Skulle man i øvrigt stå og mangle en PlayStation, så er Dennis Larsen og hans personale også leveringsdygtige.

Fifa-spillene er så meget kult hos nogle, at de tager fri fra arbejde for at kunne spille hele natten, efter at det ny spil er frigivet.

Skolerne oplever også hvert år, at der er elever, der ikke kommer i skole, fordi de har spillet løs,

Ved premieren på »Fifa 21« foran Føtex i Kalundborg holdes åbent en times tid, så alle kan nå at købe spillet. Dennis Larsen oplyser, at der plejer at blive langet rigtig mange spil over disken.

Drive-in-salget på parkeringspladsen er for både bilister, cyklister og gående.