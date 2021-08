Klar, parat, cykl!

I Kalundborg Havnepark vil der blive sat en VIP-tribune op, som vil have et godt udsyn til både storskærm og til opløbet på Vestre Havnevej, hvor mållinjen er. Præmiepodiet bliver sat op foran fælleshuset.

Ifølge tovholderen er Havneparken et af de gode steder at opleve cykelløbet på tæt hold, men også Møllebakken er et godt sted ifølge Catrine Sinding. Her bliver der sat også en storskærm op, hvor man kan følge cykelløbet live og og her kan man også se cykelrytterne tæt på, når de cykler forbi seks gange.

Bor man tæt på cykelruten, kan man pynte vejen med kridt, og sørge for at det ser festligt ud, når cykelryttere og TV-vogne kommer forbi.

- Afspærringen er til stor gene for mange. Især hvis man ikke interesserer sig for cykelløb, men man må prøve at finde på alternativer. Det er på grund af rundstrækningen på 19,5 kilometer, at vi bliver nødt til at spærre af i så lang tid, siger Cathrine Sinding, som lover, at lige snart den sidste cykelrytter er i mål, bliver afspærringen fjernet.