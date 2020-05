Klar opfordring fra erhvervsforeninger - læg din handel lokalt

Derfor har Kalundborgegnens Erhvervsråd med erhvervschef Jens Lerager i spidsen taget kontakt til Gørlev Erhvervsforening, Hvidebæk Erhvervsforening, Høng Erhvervsforening, Snertinge og Omegns Erhvervsforening samt Vores Kalundborg for sammen med dem at iværksætte en storstilet BrugDinBy-kampagne, som opfordrer både virksomheder og private til at bruge de lokale forretningsdrivende for at fremtidssikre dem i kommunen.