Klar med skak på internettet

Også klublivet i Kalundborg Skakklub er blevet lagt ned af coronakrisen. Derfor har klubbens webmaster Jens Nording netop fået opsat et turneringssystem i et internationalt skaksystem (lichess.org), hvor klubbens medlemmer og andre interesserede nu kan spille med på internettet.

Onsdag aften blev den første test gennemført. Der var opsat en lille turnering, som Jens Nording vandt. Testen gik fint og det er nu planen, at klubben vil lave en hurtigskakturnering hver onsdag klokken 19.

Kalundborg Skakklub fik tilbage i 2017 igen sit førstehold med i anden division, som er en landsdækkende turnering i Dansk Skak Union-regi. Indeværende sæson var således fjerde gang, at klubben skulle prøve kræfter i det stærke selskab. Men også her har coronaen været på spil. Turneringen har nu i flere måneder været lukket ned, og i Dansk Skak Union har man netop besluttet at aflyse sæsonens turnering.