Klage over politi i sag om udekøer

Kalundborg - 13. maj 2019 kl. 11:01 Af Ulrik Reimann

Det var Midt- og Vestsjællands Politi, der først kom efter hobbylandmand Knud Hansen med en vanrøgtssag, fordi hans gallo­way-kvæg ikke har et læskur i folden ved Tissø. Nu er det så Knud Hansen, der kommer efter Midt- og Vestsjællands Politi med en klage over sagsforløb og over pålæg fra politiet.

Klagen på vegne af Knud Hansen er sendt til Midt- og Vestsjællands Politi af specialkonsulent Per Spleth fra det faglige videns- og innovationshus Seges, som hører under Landbrug & Fødevarer. Konsulenten har igennem hele sagen om Knud Hansens udegående kvæg bakket hobbylandmanden op, og Per Spleth mener, at der ikke er brug for læskur.

Til politiet skriver konsulenten blandt andet:

»Som jeg før har skrevet, er dyrevelfærden hos Knud Hansens galloway i orden. Den 4. december 2018 var der politi og en dyrlæge fra Fødevarestyrelsen ude at se på arealet, der afgræsses af Knud Hansens galloway-­kvæg. Der har ikke været nogen anmeldelse af det udegående, robuste kvæg. De siger, de har været inde på arealet, men det har været uden ejers tilladelse. Knud Hansen har ikke haft mulighed for at vise, hvor dyrene har adgang til læ og ly på arealet. Knud Hansen bor ikke ved arealet, men er hver dag ude at tilse dyrene og fodre efter behov«.

Per Spleth har selv været på arealet og set kvæget den 11. december og blev vist rundt af Knud Hansen:

- Jeg kunne se, at dyrene har det godt og er i godt huld og har en pels, der er klar til vinter, skriver specialkonsulenten, som vurderede, at dyrevelfærden er i orden, og der ikke er nogen sag her. Kvæget er galloway-racen, en af de mest robuste racer. Knud Hansen havde også en plan B, hvis der blev hård vinter. Så kunne dyrene komme ind i en nærliggende lade.

- Vi mener derfor, at denne sag er spild af tid og ressourcer for både politi, Fødevarestyrelsen og dyreejer. Vi håber, at retsmødet den 23. maj kan aflyses, da jeg ikke ser nogen dyrevelfærdssag her, oplyser Per Spleth og tilføjer, at der også klages over, at en politimand uopfordret går ind på private arealer.