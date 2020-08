Se billedserie Malmos har lavet anlægsarbejdet ved Raklev Kirke, som skal gøre det nemmere og mere sikkert for fodgængere at krydse vejen mellem kirke og sognehus. Foto: Eva Lyng Johansen

Kirkeplads bliver mere sikker at færdes på

24. august 2020
Af Eva Lyng Johansen

Trafiksikkerheden og tilgængeligheden på kirkepladsen mellem Raklev Kirke og sognehus har i mange år været et omdiskuteret emne.

Menighedsrådet i Raklev har arbejdet med tilgængelighedsprojektet i seks år, og nu projektet ved at være i mål ifølge menighedsrådsformand Gitte Pløger.

- Det skal gøre det nemmere for både børn og ældre mennesker at krydse vejen, siger Gitte Pløger.

Præsten har tidligere i forbindelse med sommerkirke for børn har været nødt til at bruge ældre børn som trafikvagter, når de mindre børn skal over vejen, fordi oversigtforholdene var dårlige.

Belægningen er blevet ordnet, så der ikke er niveauforskelle. Det gør det nemmere for personer med rollator eller kørestol at færdes.

Det er Malmos A/S, som står for at lave anlægsarbejdet.

Der er sat pullerter op både foran Raklev Kirke og sognehuset, som skal forhindre bilkørsel, som ødelægger belægningen, som blandt andet er lavet med granit og slotsgrus.

Folk kan både parkere ved sognehuset og kirken, så der er ikke mangel på parkeringspladser.

Der er også blev lavet en skråtliggende og handicapvenlig sti, som går direkte fra kirkens indgang til sognegårdens indgang.

- Det er en mere direkte og sikker vej, siger Gitte Pløger.

Belysning er også en del af projektet, som sikrer gode oversigtforhold.

Der skal senere plantes græs, og der bliver formentlig også sat et par bænke op senere, som en lokal borger har foreslået menighedsrådet.

Det sidste, som mangler, er få hævet vejfladen mellem kirken og sognehuset.

Charlotte Jørgensen, teamleder ved Vej, Ejendom og Affald, oplyser, at man er i gang med at koordinere arbejdet, da Kalundborg Kommune skal sørge for at lave selve vejen, mens Malmos A/S har ansvaret for vejsiden.

- Jeg forventer, at det bliver færdigt i år, siger Charlotte Jørgensen.

Tilgængelighedsprojektet er finansieret ved at sælge præstegårdsjord til Kalundborg Kommune.