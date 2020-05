Frivillige medarbejdere fra Kirkens Korshærs genbrugsbutik på Stejlhøj havde i går travlt med forberedelserne til næste uge, hvor butikken kan genåbne efter at have holdt lukket i to måneder på grund af coronakrisen.SN-Brød: Blandt forberedelserne var opsætningen af en skærm ved kassen, der skal beskytte såvel kunder som frivillige mod smitte. Foto: Thomas Rye

Kirkens Korshær på Stejlhøj genåbner

Der er travlt i Kirkens Korshærs store genbrugsbutik på Stejlhøj 38 i Kalundborg. Butikken har været lukket, siden coronakrisen begyndte den 12. marts, men efter to måneders nedlukning er der nu endelig lys for enden af tunnelen.

Efter at have holdt lukket i to måneder på grund af coronakrisen, genåbner Kirkens Korshærs butik på Stejlhøj nu på mandag.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her