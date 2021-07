Send til din ven. X Artiklen: Kirkegårdsplaner forpurret af glemt skøde fra 1940'erne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kirkegårdsplaner forpurret af glemt skøde fra 1940'erne

Kalundborg - 24. juli 2021

På Sct. Olai Kirkegård i Kalundborg er der et ønske om at få forbedret parkeringspladsen. I princippet har kirkegården pengene til at få det gjort, fordi man har solgt de gamle, gule kontorer på Klosterparkvej til en dyreklinik. Der er bare ét problem. Sct. Olai Kirkegård, der hører under Vor Frue Kirke og Nyvangskirken, kan ikke få sine penge, for dyreklinikken kan ikke få lov at optage lån i de nyerhvervede lokaler.

- Vi har faktisk aldrig fået vores penge endnu, selv om salget blev underskrevet i 2019, siger kirkegårdslederen på Sct. Olai Kirkegård, Steen Hendriksen.

Årsagen har imidlertid intet med dyreklinikken at gøre. I stedet skal vi helt tilbage til 1948 og have fingre i et gammelt skøde, der ganske uventet har ført til, at et stort, bureaukratisk maskineri er sat i værk, så kirkegården kan få pengene til at forbedre parkeringsforholdene og give bedre vilkår til gæster ved begravelser.

Tilhører afdøde personer Det gamle skøde siger nemlig, at en lille stribe land langs kampestensmuren ved kirkegården og Klosterparkvej ikke tilhører kirkegården, men tre mænd og en kvinde. Afdøde, vel at mærke.

Dermed har kirkegården i princippet frasolgt et stykke grund, der ikke tilhørte den. Og derfor kan dyreklinikken ikke optage lån, fordi salget ikke kan gå igennem.

- De (dyreklinikken, red.) har jo købt området, men de kan ikke eje det, fordi de ikke kan oprette et fuldt CVR-nummer, før de matrikulære forhold er på plads, og de kan optage et lån, siger Steen Hendriksen.

Uoverensstemmelserne

med ejerforholdene har ført til et enormt stykke detek­tiv­arbejde. Dels for at fastslå, at ejerne af striben er døde, dels for at finde forklaring på, hvorfor området visse steder har stået som tilhørende kirkegården, selv om det ifølge tingbogen - den vigtigste instans i denne slags sager - står til ikke at tilhøre kirkegården.

Det arbejde har Bent Cramer, lokal landinspektør fra firmaet Skel, stået for. Det har nu ført til, at Retten i Holbæk 25. oktober skal vurdere, om kirkegården kan få indlemmet jordstykket i sit areal og sælge den nye grund til dyreklinikken.

- Vi formoder, hvis intet andet opstår, at retten kan bestemme, at grunden kan høre til os, siger Steen Hendriksen.