Kirke Helsinge Skole er en af de 39 skoler, som denne gang fik del i Skolemælkslegatet. Legatet har siden 2013 været med til at give skolebørn gode oplevelser. Foto: Mejeriernes Skolemælksordning

Kirke Helsinge Skole får legatstøtte til snobrød

Eleverne på Kirke Helsinge Skole kan se frem til at skulle hygge med snøbrød, bagte bananer, pandekager og andre lækkerier over bål. Skolen modtager nemlig 1.720 kroner i støtte fra Mejeriernes Skolemælksordning til bålhygge.

I forvejen har eleverne på Kirke Helsinge Skole været meget ude det sidste år, og eleverne har dermed fået lyst til at prøve at lave mad over bål.