- For os handler det om at overleve som forretning, indtil der kommer en vaccine, fortæller Annette Sønder Nielsen. Foto: Per Christensen

Kino nødt til at bede om hjælp

- Jeg ville meget, meget gerne undvære at skulle bede om hjælp, men der er ikke andre udveje nu. Biograferne er overladt til at skulle klare sig selv i en tid med få kunder, restriktioner og mangel på store film.

- Først blev vi smidt ud af kulturgruppen, og så kom vi ind igen og har ladet vores revisor se på mulighederne. Dem er der ingen af. Vi har ikke mulighed for at søge noget som helst, fortæller Annette Sønder Nielsen.

- For os handler det om at overleve som forretning, indtil der forhåbentlig kommer en vaccine. Mit drømmescenarie er, at det hele er tilbage til næsten normale tilstande i 2021 med store film og en epidemi, der er slået ned. Men Kino Den Blå Engel kommer ikke så langt uden hjælp, fortæller Annette Sønder Nielsen, som også kan se frem til flere danske film hen over efteråret 2020.