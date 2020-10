Brian Sønder Andersen og Annette Sønder Nielsen fra Kino Den Blå Engel er taknemlige for den støtte, som de har oplevet den seneste tid. Men de kæmper stadig for biografens overlevelse. Foto: Anders Ole Olsen

Kino den Blå Engel: Støtte fra folk varmer i svær tid

Siden Kino Den Blå Engel for tre uger siden bad offentligheden om hjælp til at holde Kino Den Blå Engel oven vande, har de modtaget flere donationer.

Virksomheder, foreninger og privatpersoner har støttet enten ved at give et pengebeløb eller ved købe gavekort. Blandt andet har Ældre Sagen i Kalundborg støttet med 30.000 kroner.

- Vi er dybt taknemlige for den hjælp, som vi allerede har fået, men vi har stadig brug for støtte for overleve, siger Annette Sønder Nielsen, som ærgrer sig over, at den nye James Bond film nu er blevet udskudt endnu en gang.