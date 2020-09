Retten i Holbæk idømte mandag en 53-årig mand et års fængsel, i en sag om seksuelle overgreb mod mindreårige børn fra 2002. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Kendt skyldig i næsten 20 år gamle seksuelle overgreb

Kalundborg - 28. september 2020 kl. 18:11 Af Thomas Rye

En 53-årig mand blev mandag ved Retten i Holbæk idømt et års ubetinget fængsel i en sag om seksuelle overgreb begået for næsten 20 år siden mod to piger, der dengang var henholdsvis 8 og 6 år.

Det var de to piger, som selv havde startet sagen, da de var gået til politiet og havde anmeldt den 53-årige. Pigerne forklarede, at de først var gået til politiet nu, da de i mange år havde troede at sagen var forældet.

Manden, der er i familie med de to piger, var i juni 2002 flyttet ind til pigernes familie et sted i Kalundborg Kommune. Han havde mistet sit arbejde, og kunne bo hos familien, mod at han skulle hjælpe forældrene med det praktiske arbejde omkring huset. Heriblandt med at passe familiens børn.

Det var anklagemyndighedens opfattelse, at den 53-årige mand i perioden fra juni 2002 til august 2003 talrige gange skulle have befølt pigerne på deres kønsdele, kysset dem og fået dem til at røre sit lem.

På grund af pigernes unge alder på gerningstidspunktet, blev sagen i retten behandlet som en voldtægtssag, selvom den 53-årige ikke var tiltalt for at have haft samleje med pigerne.

Den 53-årige nægtede sig skyldig i alle anklager, og efter dommeren og de to domsmænd efter en lang votering erklærede ham skyldig, valgte han på stedet at anke dommen til Østre Landsret.