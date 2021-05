Restauratør Søren Tullesen er meget tilfreds med forbedringerne - her står han midt i restauranten.

Kendt kro i nyt antræk

Af Bjarne Robdrup Skipperkroen på Mullerup Havn har både udvendig og indendørs fået et nyt ansigt. Senest er en større indendørs renovering afsluttet. Og restauratør Søren Tullesen er meget tilfreds med resultatet:

Det har været en sej proces, men jeg er meget tilfreds med resultatet, som også betyder, at vi er klar til alle typer af arrangementer og til de store fester, der langsomt åbnes for midt i en corona-tid.

Selve Skipperkroen, som Maycon A/S (Anders Mayland) for få år siden købte sammen med havnen, blev sidste år malet i gult og sort, og alle vinduer omfuget.

- Vi har malet bindingsværket sort for at fremtrække det, så kroen forhåbentlig kommer til at komme på højde med det anerkendte Ruths Hotel oppe i Skagen, sagde Anders Mayland muntert ved afslutningen. Håndværkerne istandsatte også murværk og satte nyt frontparti og nye døre i bygningen sidste år.