Da Inbicon var i funktion under det daværende Dong Energy, kunne der laves bioethanol ud af fire-fem ton halm i timen, så det er et stort anlæg Karsten Ree-selskabet RE Energy nu har købt af Ørsted. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Kendt erhvervsmand køber stort Ørsted-anlæg

Kalundborg - 03. april 2020 kl. 10:43 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Virksomheden RE Energy, der ejes af den kendte erhvervsmand Karsten Ree, har købt Inbicon-anlægget på Asnæsvej i Kalundborg af Ørsted.

Anlægget fungerede indtil 2014 som demonstrationsanlæg for produktion af 2. generations bioethanol fra halm, men energigiganten tog dengang en strategisk beslutning om ikke at satse på produktion af 2. genera­tions bioethanol.

- Vi er rigtig glade for at have fundet en ny ejer af bioethanolanlægget i Kalundborg. Der er ingen tvivl om, at bioethanol spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling, men som selskab bliver vi nødt til at prioritere, hvilke områder vi skal investere i, siger Hanne Risbjerg Sørensen, senior director i Ørsted.

Og i RE Energy vil man gerne satse på bioethanol.

- Siden da er behovet for bioethanol steget, ligesom de politiske reguleringer har gjort markedet mere klar, siger Henrik Maimann, direktør for RE Energy.

Og han burde vide, hvad han snakker om. Det var nemlig ham, der som ansat i det, der dengang hed Dong Energy, valgte at lukke Inbicon. Udover ham selv vil der også være andre af dem, der arbejdede på anlægget dengang, der ansættes i forbindelse med RE Energys overtagelse. I alt regner Henrik Maimann med, at der vil blive omkring 20 ansatte på anlægget, når det er kommet helt op at køre.

- Vi har en plan for at sætte det i gang etapevis. Vi regner med at første etape kommer i gang i år, siger han.

Bioethanolen skal ikke laves på halm, men Henrik Maimann vil ikke afsløre, hvilke produkt(er) de skal bruge.

- Så kunne andre jo få idéen, siger han.

Der er heller ikke oplyst, hvor meget RE Energy betaler Ørsted for købet.