Foto: Per Christensen

Kemikaliebrand er under kontrol

Midt- og Vestsjællands politi fik fredag aften klokken 20.41 anmeldelsen om en brand i en lagerbygning på Asnæsvej 14a ved Kalundborg Bioenergi.

Ved første melding skulle der være opbevaret gas i lagerbygningen, men det viste sig at være en kemikalie, der ved kontakt med luft bryder i brand, fortæller vagtchefen.

Han tilføjer at branden er nu under kontrol takker være en hurtig indsats af brandvæsenet.

Der er ingen fare for naboer, afslutter vagtchefen.

Vestsjællands Brandvæsen har sent et hold på syv køretøjer afsted til lagerbygningen, som ikke ligger lagt fra det anlæg, som Kronprinsen besøgte tidligere på dagen. Ifølge brandvæsenets vagtcentral drejer det sig ikke om et slukningsarbejde, der vil vare i mange timer.

Årsagen til branden og hvor omfattende skaderne er, er endnu for tidligt at sige noget konkret om.