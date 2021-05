Anders og Iben Møller, ejere af Kattrup Gods, vil etablere Kattrup Vildnis, et 900 hektar stort, vildt naturområde, hvor der på langt sigt skal gå store, græssende dyr som bisoner, vildheste og elge. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Kattrup Gods vil omlægge driften til mere vild natur

Kalundborg - 27. maj 2021 kl. 12:31 Af Eva Lyng Johansen

Godsejerparret Iben og Anders Møller fra Kattrup Gods ved Svebølle, vil omlægge 900 hek­tar af godsets jord til Kattrup Vildnis, hvor der på langt sigt skal gå store, hjemmehørende dyr - som europæiske bisoner, vildheste, elge, vildsvin, krondyr og dådyr.

- Vi er fjerde generation på Kattrup Gods, og vi har reflekteret i længere tid over, hvad vi gerne vil. Vi synes, at det tid til at omlægge driften og sætte en ny kurs, siger Iben Møller.

De store, græssende dyr vil sikre, at arealerne ikke vokser til, og vil give en mere varieret natur med flere plante- og dyrearter.

- Det er ikke en afvikling af landbruget, men en udvikling af vores landbrug, siger Iben Møller.

Kattrup Gods går væk fra at dyrke jord og skov på traditionel vis til en mere ekstensiv og klimavenlig drift.

Nordvestnyt mødes med Iben og Anders Møller i Strids Mølles lokaler, som de åbnede som traktørsted og bageri i november 2018, mens de fortæller om planerne om Kattrup Vildnis, som stadig er i den tidlige fase. De har oplevet god opbakning til Strids Mølle, og de tror også, at Kattrup Vildnis kan blive et stort aktiv for lokalområdet.

De 900 hektar jord, som strækker sig fra Strids Mølle ned til Kongevej, skal indhegnes, hvilket vil kræve omkring 20 kilometer hegn, som skal være to en halv meter højt.

Til gengæld skal der inde i hegnet fjernes, hvad der svarer til over 15 kilometer hegn, så alle dyrene kan gå frit rundt.

- Der bliver lavet færiste og låger, så folk stadig kan gå i området på skov og markveje, siger Anders Møller.

- Hegnet er der for at holde dyrene inde. Ikke for at holde folk ude, tilføjer Iben Møller.

I alt er det 200 hektar aktiv landbrugsjord, som nu bliver lagt ud til vild natur.

Denne sommer vil være sidste gang, at markerne bliver høstet, og planen er, at det nye hegn skal sættes op i efteråret 2022.

I 2023 vil de første dyr blive sat ud.