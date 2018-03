Jacob Jensen (V) og Rasmus Horn Langhoff (S) ser store muligheder i projektet - men de er ikke enige om hvorvidt broen alene skal være for biler. Foto: Susanne Uhre-Prahl

Kattegat-forbindelse fra Røsnæs kan stå klar i 2030

Kalundborg - 22. marts 2018

Regeringen og Dansk Folkeparti spiller rent ud: En bro mellem Jylland og Sjælland kun for biler - måske med afsæt fra Røsnæs - er inden for rækkevidde. Den kan stå klar om 12 år.

Drømmen om at bygge en bro over Kattegat er, siger transportminister Ole Birk Olesen (LA), i den grad en realistisk mulighed på baggrund af en ny rapport og nye tal, som Vejdirektoratet har udarbejdet for Transportministeriet.

Det politiske Danmark står nærmest i kø for at kommentere de nye tal. Og der tegner sig et klart flertal for en Kattegatforbindelse, som, hvis den alene skal etableres som bil-bro, vil få en tilbagebetalingstid på 32 år - og som på linje med Storebæltsbroen skal finansieres af bilisterne.

- Hvis man nøjes med en ren vejforbindelse, så ville den kunne betales, uden at statskassen skal have penge op af lommen, siger transportminister Ole Birk Olesen til DR Nyheder.

Regnestykket bygger på, at prisen for at køre over en Kattegat-bro bliver på samme niveau som i dag på Storebæltsbroen, hvor det koster 240 kroner for en personbil uden BroBizz at køre over broen.

Socialdemokratiet og Radikale Venstre er også med på vognen - hvis der kobles tog på forbindelsen.

Kalundborgs borgmester, Martin Damm (V):

- Det er en fantastisk idé, som vil gavne hele Danmark - og naturligvis også understøtte Kalundborg og Vestsjælland. Men form og placering er der ingen, der kan sige noget som helst om i dag.

Jacob Jensen (V) og Rasmus Horn Langhoff (S) ser en meget betydelig sidegevinst for Kalundborg i projektet:

- Det kræver jo, at vi får motorvejsforbindelsen til Kalundborg på plads rimeligt hurtigt, siger de.