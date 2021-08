Roserne har ikke fyldt meget hos de kalundborgensiske socialdemokrater i denne valgperiode. Ifølge et indlæg skrevet af bestyrelsesmedlemmerne i Socialdemokratiet i Kalundborg har der været samarbejdsvanskeligheder i byrådsgruppen stort set lige siden kommunalvalget i 2017. Arkivfoto

Katastrofalt S-samarbejde har stået på i næsten fire år

Kalundborg - 20. august 2021 kl. 13:08 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Samarbejdsvanskelighederne i den socialdemokratiske gruppe startede allerede i begyndelsen af valgperioden, længe før Tina Beck-Nilsson blev valgt som spidskandidat, skriver bestyrelsen i Socialdemokratiet i Kalundborg.

Tre måneder, før kalundborgenserne skal til valgurnerne for at vælge en ny kommunalbestyrelse, er den interne strid i Socialdemokratiet endnu en gang blusset op.

Partiets medlemmer har været splittede, siden bestyrelsen i januar sidste år valgte Tina Beck-Nilsson som spidskandidat frem for Gunver Jensen, der har stået i spidsen for partiet ved de to foregående valg.

Splittelsen har blandt andet betydet, at partiet er blevet delt i to partiforeninger, og senest blev Tina Beck-Nilsson udsat for kritik fra 3F-formand Flemming Lassen, der beskyldte hende for at være skyld i samarbejdsproblemerne i partiet.

Samarbejdsproblemerne i Socialdemokratiet startede imidlertid længe før, Tina Beck-Nilsson blev valgt som spidskandidat.

Det mener bestyrelsesmedlemmerne i Socialdemokratiet i Kalundborg, der i et indlæg i Nordvestnyt i dag kritiserer ledelsen af den socialdemokratiske byrådsgruppe siden valget i 2017.

- Allerede fra starten af valgperioden oplevede vi i partiet, at der var virkelig dårligt samarbejde i vores gruppe i kommunalbestyrelsen. Det var en stor opgave - otte medlemmer, hvoraf de seks var nyvalgte. Efter tre måneder måtte vi tilkalde hjælp udefra for at forsøge at løse samarbejdsproblemerne internt i gruppen, lyder det blandt andet i indlægget.

Indlægget fortsætter:

- Gruppens ledelse har været præget af mangelfuld inddragelse og mangelfuld information, der har gjort det svært at navigere som nyvalgt medlem af Kommunalbestyrelsen. Der har løbende gennem årene været forsøgt at hjælpe, desværre uden det store resultat. Det er beklageligt og ærgerligt og har desværre været med til at skubbe til udfordringerne, som vi står midt i lige nu.

Nordvestnyt ville gerne have spurgt ind til indlægget og hørt om, hvorfor man havde fundet det nødvendigt at hente hjælp udefra, men formand for Socialdemokratiet i Kalundborg Lars Kuhre Mortensen har ikke ønsket at kommentere yderligere på indlægget.

Gruppeformand Gunver Jensen har heller ikke ønsket at kommentere på kritikken.

