Maynard måtte barberes, så han kunne blive opereret i højre bagben, hvor haglene havde boret sig ind.

Kat skudt med haglbøsse

Kalundborg - 21. november 2017 kl. 11:25 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For lidt over to uger siden kom den treårige kat Maynard humpende tilbage til sit hjem på Sejerø. Han kunne kun støtte på tre af sine ben og havde tydelige smerter.

- Smertestillende medicin hjalp slet ikke, så min søn måtte tage Maynard med færgen og til dyrelægen efter et par dage, fortæller Lena Scott fra Sejerø.

Maynard er hendes søn og svigerdatters kat.

- Dyrlægen fortalte, at Maynard var blevet skudt med tre hagl. Han havde brækket højre bagben og skulle opereres, siger hun.

Nogle dage senere bliver Maynard opereret.

- Dyrlægen satten hans ben sammen med skruer og fjernede to af haglene, men det tredje sad for dybt inde til, at det kunne fjernes, fortæller Lena Scott.

Hverken hendes søn, svigerdatter eller hende selv ved, hvem der skød Maynard.

- Men det kan ikke være rigtigt, at os med katte skal være bange for vores kæledyr, hver gang der er jagt på Sejerø, siger Lena Scott og fortsætter:

- Det er vores held, at der var tale om en dårlig skytte. Ellers ville Maynard ikke være i live i dag.

Sagen er nu anmeldt til politiet, og der er sendt erstatningskrav til Danmarks Jægerforbund.

Politianmeldelsen risikerer at kaste en bøde af sig. Ifølge Mark- og Vejfredsloven har man nemlig pligt til at holde sin kat på eget areal. Lena Scott mener, at loven er helt tåbelig og bør ændres.

- Vi ved jo alle, at man ikke kan lære en kat, at den ikke må gå ud for dens ejers matrikel. Selvfølgelig skal katten være øremærket eller chippet og i øvrigt kastreret, hvis det er en hankat, men i praksis er det jo umuligt at begrænse den til ens egen matrikel, siger hun.

