Politiet har anholdt en 25-årig mand, der mistænkes for at have medvirket i et groft overfald i Gørlev den 26. og 27. december. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Kastet ned af trappe og truet med våben: Endnu en anholdt i grov voldssag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kastet ned af trappe og truet med våben: Endnu en anholdt i grov voldssag

Kalundborg - 30. december 2020 kl. 10:24 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

En 25-årig mand blev onsdag formiddag klokken 10.30 fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Holbæk, mistænkt for at have medvirket til et groft overfald på en 35-årig mand i dennes hjem i Gørlev den 26. og den 27. december.

I forvejen sidder to andre mænd på 31 og 32 år varetægtsfængslet i sagen frem til den 12. januar.

Under overfaldet blev den 35-årige både sparket og slået, han blev også slået med en kæde, fik væltet et skab ned over sig og blev kastet ned af en trappe. Derudover blev den 35-årige også truet med skydevåben.

Den 35-årige blev overfaldet flere gange. Først den 26. december og senere den 27. december. Overfaldet kom imidlertid først til politiets kendskab, da den 35-årige mødte op på skadestuen, for at få hjælp for sine skader.

Grundlovsforhøret mod de to første mænd blev holdt bag lukkede døre, og forventningen var at anklagemyndigheden også ville anmode om dørlukning ved onsdagens grundlovsforhør.