Der var massivt politiopbud 3. oktober sidste år, da to granater sprang ved en adresse på Mullerup. Torsdag begyndte retssagen, hvor de to tiltalte for drabsforsøg nægter sig skyldige. Foto: presse-fotos.dk

Kastede håndgranater gennem vinduet: - Vi ville jo ikke slå ham ihjel, han skulle bare have et ordentligt chok

Kalundborg - 07. oktober 2021 kl. 15:10 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

369 dage skulle der gå, fra at to håndgranater blev kastet ind igennem ruderne på et hus ved Mullerup, til at retssagen kunne begynde, hvor en 32-årig og en 38-årig mand er tiltalte for at forsøge at dræbe en 47-årig mand og dennes kæreste 3. oktober sidste år.

Begge mænd nægter sig skyldige i tiltalen om forsøg på manddrab, men den 32-årige mand erkender at have kastet to såkaldte shock granater med den intention at give det 47-årige offer et "ordentligt chok".

- Jeg havde ikke tænkt mig at slå manden ihjel, sagde den 32-årige mand, da han afgav forklaring.

De to mænd, der er anklaget for i fællesskab at have kastet håndgranaterne i Mullerup, siger samtidig, at første gang, de lærte om hinandens eksistens var i grundlovsforhøret efter deres respektive anholdelser.

Masser af bevismateriale Retssagen væver sig ind i en større historik, da sagens mandlige offer tidligere har været udsat for et voldsomt økseoverfald, hvorefter hans vidneforklaring medvirkede til at få en 33-årig mand med tilknytning til Bandidos fængslet. Adressen i Mullerup er ligeledes identisk med den, hvor en 29-årig mand blev skudt og dræbt af tre endnu ukendte gerningsmænd tilbage i 2018.

Det mandlige offer er sidenhen blevet idømt fire og et halvt års fængsel for ulovlig besiddelse af våben, der blev fundet i kølvandet på granatangrebet.

Der er afsat syv retsdage til sagen, og anklagemyndigheden lagde på førstedagen op til, at bygge bevisførelsen på en lang række tekniske forhold.

Det inkluderer både DNA-spor og video fra et overvågningskamera taget omkring gerningstidspunktet, hvor man kan se en eller flere personer stige ud af en bil. Der blev også afspillet flere telefonsamtaler under retsmødet, fordi politiet forud for gerningstidspunktet har haft aflyttet den 32-årige tiltaltes telefon. Anklagemyndigheden har ligeledes teledata, der viser, hvor han cirka har befundet sig i timerne omkring granatangrebet.

Den 32-årige mand er desuden tiltalt for besiddelse af to revolvere med tilhørende ammunition, der blev fundet i forbindelse med efterfølgende ransagninger, samt to ulovlige knive, der blev fundet i hans bil. Begge forhold erkender han.

Udover de to mænd tiltalt for drabsforsøg, er en 39-årig mand også med i retssagen, tiltalt udelukkende for at have hjulpet med at skjule de to revolvere. Han nægter sig skyldig.