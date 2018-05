Martin Damm (V), borgmester i Kalundborg: Vi kommer til at bruge flere penge resten af året end vi får i kassen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Kassen bugner: Overforbrug resten af året Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kassen bugner: Overforbrug resten af året

Kalundborg - 31. maj 2018 kl. 12:58 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I april var der 400 millioner kroner i kassen (112 millioner kroner mere end for et år siden), og med en gennemsnitlig likviditet på 456 millioner kroner (80 millioner kroner mere end på samme tid sidste år) nærmer Kalundborg sig en kassebeholdning på den halve milliard kroner. Men nu slutter »festen«.

- Den politiske aftale for 2018-budgettet har indregnet et »underskud« i den forstand, at vi bruger flere penge i den resterende del af året, end vi får ind, siger borgmester Martin Damm (V).

Evnen til at spare op, sammensat med vellykkede bestræbelser på at få flere ledige i arbejde, er grundstenene i det velpolstrede økonomiske fundament, Kalundborg har bygget sin økonomi op på de seneste år.

Og hvorfor skulle den udvikling ikke fortsætte?

- Det er der flere forklaringer på. Vi har et havnepark-projekt, der koster penge, og vi har områder indenfor misbrug og socialpsykiatri, der koster flere penge, end kommunen havde forudberegnet. Men det handler også om, at vi har tilrettet økonomien til den faktiske ledighed, forstået derhen, at der ikke længere er skjulte millioner at hente i udgifter til ledighed, som blev mindre end beregnet. Den faktiske ledighed afspejler nu de udgifter, der er på området, siger kommunens borgmester.

Martin Damm forventer dog ikke, at kassen er tom, når året er omme:

- Hvor mange penge, vi reelt skal forvente at lænse kassen med i resten af 2018, er svært at sætte præcise tal på. I stedet skal vi glæde os over, at vi har denne opsparing, som gør det muligt at tackle udfordringer på vejen - og investere i anlægsprojekter, siger borgmesteren.