Svebølle Shotokan Karate­klub er en af de foreninger, der igen træner, efter der er blevet åbnet op for udendørs idræt. Kalundborg Kommune har fået mange henvendelser fra foreninger, der har samme ønske.

Karateklub har genoptaget træningen

Kalundborg - 28. april 2020 Af Anna Egeris Karstoft

Mandag eftermiddag blev der igen trænet slag, stillinger og karateserier i Svebølle Shotokan Karateklub efter mange ugers pause.

For efter både Danmarks Idrætsforbund og DGI i sidste uge anbefalede, at man kunne åbne op for udendørs idræt uden kropskontakt, vurderede foreningen, at det var tid til at komme i gang igen. Dog under lidt anderledes forhold end normalt.

Træningen, der normalt foregår inden døre, er blevet flyttet ud på græsset, der er blevet opsat håndsprit og en plakat med retningslinjer, ligesom kun ni medlemmer ud af 20 fik lov til at deltage.

- Vi vil ikke være skyld i, at coronaen bliver udbredt unødvendigt, så vi skulle være sikre på, at de (medlemmerne, red.) kunne holde afstand, og det kunne de sagtens, siger Anette Meldahl Kasler, der er træner i karateklubben.

Kampdelen må vente Selve kampdelen af sportsgrenen gennemføres ikke i øjeblikket, men karate­serier, slag og stillinger kan sagtens trænes på en måde, hvor Sundhedsstyrelsens anbefalinger om blandt andet afstand respekteres, forklarer hun.

- Det er en disciplinsport, hvor man gør, hvad underviseren siger. De lærer fra starten af, at man skal gøre, hvad der bliver sagt. Det kommer til fordel i sådan en situation, siger hun og tilføjer, at de ni medemmer, der trænede mandag, blev delt op i flere hold, så der var masser af plads.

Mange af de resterende medlemmer har spurgt, om de må komme til træning, og fra i morgen, torsdag, er planen, at de kan vende tilbage - dog med det forbehold, at alle skal tilmelde sig, så trænerne altid har styr på, hvor mange der deltager.

- Småbørnsholdet må endnu vente lidt, da de har sværere ved at holde afstand, forklarer Anette Meldahl Kasler.

Hun forventer, at de nye træningsrammer kommer til at gælde i lang tid, men glæder sig over igen at kunne træne.

- Bare det at komme igang igen, det var fantastik, siger hun.

Det er i samarbejde med Dansk Karateforbund, at Svebølle Shotokan Karateklub er kommet frem til, at træningen kan gennemføres udenfor, så længe der kun deltager ti personer per hold, og der holdes en afstand på minimum ti meter mellem hvert hold, hvis flere hold træner på samme tid. Hvis det skulle blive regnvejr en dag, bliver træningen muligvis aflyst.

Karateklubben har fået lov til at låne Svebølle Boldklubs baner, da boldklubben ikke selv har genoptaget træningen.

Mange har henvendt sig Svebølle Shotokan Karateklub er ikke den eneste forening, der har savnet træningen de seneste seks uger.

I Kalundborg Kommune har idræts- og foreningskonsulent Anders Hørberg fået henvendelser fra omkring 20 foreninger med henblik på genåbning.

Og så vidt han ved, er flere af foreningerne i gang med at genoptage træningen under nye forhold. Siden onsdag har alle kommunens udendørs faciliteter igen været åbne, fortæller han.

Det er dog op til foreningerne selv at vurdere, hvorvidt de finder det forsvarligt at gå i gang.

- Vi har valgt at lægge det ud til de enkelte foreninger, og så opfordrer vi til, at man tager kontakt til sit specialforbund, siger Anders Hørberg og tilføjer, at kommunen ikke har kompetencer til at forholde sig til den enkelte aktivitet.

I stedet har meldingen fra kommunen været, at man som forening følger sundhedsstyrelsens anbefalinger og i øvrigt lader være med at genoptage træningen, hvis man er i tvivl om, hvorvidt det er forsvarligt.

- Det nemmeste ville være at sige, vi holder det hele lukket. Men det ville også bare være ærgerligt, siger han.