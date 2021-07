Se billedserie Mange passagerer opgav søndag eftermiddag helt håbet om at få deres bil med til Sejerø, og stillede sig i stedet i kø med deres bagage for at komme med Nekseløfærgen som fodgængere. Foto: Thomas Rye

Kaos på færgelejet: Frustrerede passagerer har kørt hundredevis af kilometer forgæves

Kalundborg - 11. juli 2021 kl. 16:30 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Situationen på færgelejet i Havnsø var søndag eftermiddag kaotisk.

Færgelejet var fyldt med biler med turister og sejerøboere, der alle ventede i håbet på at få en af de eftertragtede pladser på Nekseløfærgen, så de kunne komme til Sejerø med deres bil. Med kun tre færgeafgange tilbage og en færge der højest kan rumme otte biler per afgang, stod det imidlertid klart for de fleste, at mange ikke ville komme med færgen.

Flere af de ventende havde taget konsekvensen af dette, og havde parkeret deres bil, taget deres bagage med sig, og stod i kø for i stedet at komme med færgen som fodgængere.

Det var dog langt fra alle som havde den mulighed, da deres biler var pakket med bagage til en eller flere ugers ferie på Sejerø.

Blandt de ventende var Lars og Anna Willen fra Helsinge. De har været faste gæster på Sejerø siden 2002, hvor de købte et sommerhus på øen, og meningen var at de skulle have holdt ferie i sommerhuset i den kommende uge. Lige nu er udsigterne for deres øferie dog usikre.

- Færgen sejler yderligere tre afgange i dag- Vi holder langt fremme, så vi tager nok chancen og venter og ser om vi kan snige os om bord. Hvis vi ikke kommer med færgen i dag, så bliver det imidlertid ikke til noget. Vi kommer ikke tilbage i morgen, siger Lars Willen.

Selvom situationen er ærgerlig, forsøger de at bevare det gode humør.

- Selvfølgeligt er det en træls situation, men vi får ikke noget ud af at blive frustrerede eller ophidsede. Vi prøver at få det bedste ud af det, siger Anna Willen.

Længere ned i køen blandt de ventende biler, er der dog flere som har svært ved at lægger bånd på deres frustrationer.

- Det er under al kritik. Vi kommer fra Vordingborg, og vi skulle have været med færgen i går eftermiddags. Da vi kom til Havnsø, blev vi imidlertid ombooket til i dag, og blev sendt hjem igen. Så kørte vi hele vejen igen i dag, en time og 45 minutter, og nu får vi så at vide, at vi måske ikke kan komme med færgen alligevel, siger Karsten Level.

Han og hans familie skulle have været på Sejerø for at besøge noget familie, som bor på øen.

- Vi har fået mere at vide af familien og på facebook, end vi har fra færgeselskabet og fra kommunen. En ting er at færgen går i stykket, det kan ske, men deres kommunikation har været under al kritik. Ville deres kommunikation være lige så dårlig, hvis der skete en alvorlig ulykke, spørger han.

Bag ham holder Paw og Sofie Pedersen fra Århus, der skulle have holdt ferie på Sejerø Camping.

- Jeg ved ikke om man kan kritisere kommunikationen, for den har jo været ikke eksisterende, griner Paw Pedersen.

- Vi kørte 250 kilometer for at komme til Havnsø fra Århus. Det var først da vi kom frem, og talte med nogle af de andre ventende, at vi fandt ud af, at der var noget galt, fortæller han.