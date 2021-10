Populære Kandis skal nok forstå at sætte gang i den store jubilæumsfest for OLD SBI i Svebøllehallen. PR-foto Foto: Shutterstock

Kandis spiller op til stor jubilæumsfest

Kalundborg - 11. oktober 2021 kl. 08:37 Af Jørn Nymand Kontakt redaktionen

Det kan man da kalde en fest: syv timers non stop musik samt en lækker to-retters menu. Det er OLD SBI, som skal fejres efter 50 års arbejde for boldklubben i Svebølle.

Jubilæumsfesten holdes i Svebøllehallen den 28. maj næste år med superpopulære Kandis på den musikalske scene samt en DJ, som spiller i pauserne.

- Billetterne kan købes i forsalg lørdag den 16. oktober mellem kl. 10 og 12 i Svebøllehallens Cafeteria, og de resterende billetter vil blive solgt på nettet, Svebølle Brugs samt Punkt 1 Kalundborg.

- Så skynd dig afsted hvis du skal nå at få fat i en af de kun 500 billetter, lyder opfordringen fra Johnny Elmelund fra OLD SBI.

Støtteforeningen OLD SBI har i mange år glædet klubbens medlemmer med økonomisk støtte, som blandt andet er skaffet ved at medlemmer af støtteforeningen har hjulpet til ved eksempelvis Komo Rally, indendørs fodboldstævner i Svebølle, Kalundborg Rock'er og mange andre arrangementer.

Danmarks populæreste orkester Kandis står som garant for, at der kommer gang i festlighederne og dansegulvet ved jubilæumsfesten.

I 2020 var bandet hårdt ramt på live siden, hvor de måtte aflyse langt over 100 koncerter fra marts til december pga. coronaen.

Men nu er orkestret for længst igen på landevejen og giver koncerter for de mange fans rundt omkring i hele Danmark og også med turné-jobs i både Tyskland og Sverige.Selvom det ikke blev til så mange live jobs i 2020 har Kandis absolut ikke ligget på den lade side. De har haft meget stor succes med deres Live koncert fra DK 4 "Kandis - LØRDAGSBAL", som udkom på CD og DVD i foråret og lå på 1. pladsen på Danmarks officielle hitliste i flere uger. Herudover udgav Kandis også en et nyt album i november sidste år med helt nye sange.

- 2020 var et meget specielt år for os. I de sidste mange år har vi turneret landet rundt hver eneste uge - job efter job. Men da coronaen pludselig kom i marts og landet blev lukket ned, stoppede vores tourne-plan over en nat.

- Vi har selvfølgelig holdt vores små ferier, men ikke at spille i flere måneder, har vi aldrig prøvet. Det var helt vildt mærkeligt, fortæller Johnny Hansen, fra hjemmet i Hurup. - Dog har det været godt for vores nye CD og hele produktionen af denne. Vi har haft god tid til at kæle for sangene - finde og skrive de rigtige numre og bruge god tid på dem i studiet. Så jeg er meget glad og stolt for Kandis 20, fortsætter Johnny Hansen.

KANDIS 20 er i den velkendte Kandis genre - med en god blanding af pop - country og schlager inspirerede numre. Det er som altid meget velproduceret og meget iørefaldende sange.

Besætningen hos Kandis udgøres af: Johnny Hansen - sang, guitar, Jens Erik Jensen - keyboard, Jørgen Hein - bas, Frank Thøgersen - trommer og Steffen Brix på guitar.