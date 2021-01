Bruno Kjær Jensen, Auto­hallen, stiller op til valg i repræsentantskabet hos TryghedsGruppen. PR-foto

Kandidat til TryghedsGruppen på Sjælland

Kalundborg - 20. januar 2021 kl. 18:06

I år er der valg til repræsentantskabet i TryghedsGruppen og Bruno Kjær Jensen, Autohallen i Kalundborg, har valgt at stille op til valget.

TryghedsGruppen er hovedejer af Tryg og står bag TrygFonden. Trygs kunder i Danmark er medlem af TryghedsGruppen og kan stille op og stemme til valget.

I 2020 udbetalte TryghedsGruppen 985 mio. kr. i bonus til medlemmerne - 134 mio. kr. alene i Region Sjælland - mens TrygFonden uddelte op til 650 mio. kr. til tryghedsskabende aktiviteter i hele landet.

- Grunden til at jeg har valgt at stille op, skyldes at jeg gerne vil være med til gennem indflydelse, at yde økonomisk støtte fra fonden til de mange frivillige foreninger og ildsjæle, der findes på Vestsjælland, hvor jeg bor, forklarer Bruno Kjær Jensen.

- Sundhed og trivsel er vigtigt for mig. Ved at være med i repræsentantskabet har jeg netop mulighed for at kunne påvirke det i vores område.

Valget i Sjælland er vigtigt, fordi de 10 repræsentanter, der bliver valgt, blandt andet har indflydelse på TryghedsGruppen og TrygFonden og er med til at bestemme, om der skal udbetales en medlemsbonus. De 10 regionale repræsentanter sidder desuden i et regionalt råd, hvor de uddeler en del af TrygFondens midler til projekter i Region Sjælland.

- Antallet af stemmer, der skal til for at blive valgt ind, varierer fra valg til valg. Ved det seneste valg i TryghedsGruppen i Region Sjælland, skulle der mindst 788 stemmer til at blive valgt. Så valgkampen er bestemt ikke for sjov, siger Bruno Kjær Jensen

TryghedsGruppen har godt 1,3 mio. medlemmer. Det er de danske forsikringstagere i Tryg og Alka, der er medlemmer af TryghedsGruppen. Ved valget i Region Sjælland er der derfor rigtig mange, der kan få indflydelse på valget. Faktisk har ca. 200.000 medlemmer af TryghedsGruppen stemmeret. Valget kommer til at foregå fra den 25. januar.