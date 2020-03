Politiaktionen med kampklædt politi foregik i en privat bolig over for lægehuset på Gl. Hovvej 69. Presse-fotos.dk

Kampklædt politi i mystisk aktion: Mand anholdt

Her anholdt politiet en mand, og det foregik efter omstændighederne stille og roligt.

Martin Bjerregaard, der er kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, oplyser, at politiet ikke kan fortælle ret meget om politiaktionen tirsdag i Kalundborg her og nu:

- Det skyldes efterforskningsmæssige hensyn, som vi er nødt til at tage. Så jeg kan kun fortælle, at vi anholdt en mand.

Politiaktionen varede knap et par timer, og det kampklædte politi havde også sørget for at medbringe »den store dørnøgle« - en minirambuk - hvis der ikke blev lukket op frivilligt på adressen. Den lille rambuk kom ikke i brug.