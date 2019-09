Mange kender Ida Rud fra tv-dokumentaren »Tykke Ida«, hvor hun ærligt og sårbart kræver sin ret til at være glad ved sig selv, spise is på gaden og gå i stramt tøj. PR-foto

Kampen for at bevare stolthed og værdighed

Kalundborg - 10. september 2019

Ida Rud blev i 2017 landskendt som »Tykke Ida«, da hun stillede sig frem i DR3-serien af samme navn og fortalte hudløst ærligt om sit liv og kamp for at bevare stolthed og værdighed på trods af grimme tilråb på gaden, selvhad og usikkerhed. Om hvordan hun til sidst fik vendt de grimme oplevelser til en styrke, som hun kunne trække på.

Torsdag den 19. september kan man i Kalundborg Hallerne opleve Ida Rud fortælle om sin kamp, hvor hun både vil forsøge at forklare andre, hvordan det føles, og hvad man oplever, når man vejer mere end gennemsnittet, og forhåbentligt også inspirere andre i samme situation til at holde hovedet højt og elske sig selv lidt mere.

- Min krop er et værktøj til at få et budskab ud: Der skal være plads til os alle sammen.

Der er folk, der går og har det rigtigt dårligt med sig selv, fordi de vejer mere, end samfundet synes, man skal. Også selvom det måske kun er fem kilo. Men det er jo ikke kiloene, der er det største problem. Det er alle de psykiske ting, der følger i kølvandet på at blive behandlet som et andenrangsmenneske på grund af sin krop.

- Når folk møder mig, har de allerede en holdning til, hvem jeg er. At være overvægtig er mit visitkort, om jeg vil det eller ej.

Det er forbundet med at være doven og uintelligent, for hvem vælger at være tyk? Alle ved jo, hvad der skal til for at tabe sig, så jeg må jo være enten dum eller doven, siger Ida Rud.

- Det tog mere end 30 år og et dødsfald tæt på, før jeg endelig indså, at selvhadet måtte ende, siger Ida Rud.

Nu skriver mænd og kvinder, piger og drenge til hende og fortæller, at hun ahr gjort en forskel for dem.

- Det har givet mig blod på tænderne til at komme ud med det her foredrag. For hvorfor hader vi os selv? Er det politisk, er det kønskamp, eller er det bare dybt personligt?

Jeg fortæller om mig selv og mine tanker og alt det, der førte til dokumentaren, og så vil jeg rigtig gerne i dialog med publikum - for en af de bedste måder, vi lærer på, er ved at tale højt om tingene med hinanden.

Det er LOF Nordvestsjælland, hvor der også kan købes billetter, der arrangerer foredraget og her synes man, det er et vigtigt emne at sætte fokus på.

- Vi vil gerne gøre op med den perfekthedskultur, der findes i Danmark, og som gør mange mennesker ulykkelige og får dem til at føle sig forkerte. Vi håber, at vi med dette foredrag, at vi kan være med til at ændre på, siger skoleleder i LOF Nordvestsjælland, Karina Vincentz.